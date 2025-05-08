Лидер Узбекистана Мирзиеев прибыл в Москву
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прилетел в Москву, передает «РИА Новости». Он намерен принять участие в торжествах, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Помощник президента Юрий Ушаков сообщал журналистам 7 мая, что на парад к юбилею Победы в Москву приедут лидеры 29 стран. Главы Китая, Венесуэлы и Вьетнама прибудут с официальными визитами. Российский лидер Владимир Путин проведет более 15 двусторонних переговоров.
8 мая в Кремле состоялись переговоры Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в узком и расширенном составах. Лидеры двух держав подписали 28 документов. Днем ранее, 7 мая, Путин провел переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом и с главой Конго Дени Сассу-Нгессо.