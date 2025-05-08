Лидер Узбекистана Мирзиеев прибыл в Москву

8 мая в Кремле состоялись переговоры Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в узком и расширенном составах. Лидеры двух держав подписали 28 документов. Днем ранее, 7 мая, Путин провел переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом и с главой Конго Дени Сассу-Нгессо.