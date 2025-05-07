Путин провел переговоры с президентами Кубы, Монголии и Конго

Сассу-Нгессо сказал, что после немецкой оккупации Франции у страны «по сути, не оставалось собственных территорий – были лишь колонии». «Некоторые из этих территорий управлялись Режимом Виши. В Центральной Африке, в Браззавиле, Шарль де Голль основал это движение, создал штаб-квартиру «Свободной Франции», – продолжил глава Конго. В итоге силы Конго, Габона, Центральноафриканской республики, Камеруна, Чада участвовали в этом движении, рассказал он: «Эти страны Центральной Африки боролись с нацизмом, и на самом деле они прошли до Парижа в составе второй дивизии, прошли по Елисейским полям. Мы видели собственными глазами следы, оставленные французскими войсками». В этих войсках участвовали и конголезские солдаты, сказал Сассу-Нгессо. По его словам, Конго ценит, что Путин помнит об этом. Сассу-Нгессо заявил, что они хотели бы воздать должное войскам Советского Союза, которые первые вошли в Берлин и водрузили знамя Победы, а также более «20 млн солдат», сложившим головы на поле битвы. «Мы хотели бы воздать должное этим людям и склонить головы перед их подвигом и мужеством – мужеством этих людей. Они прошли весь путь от Москвы до Берлина. Для нас это важный момент, для всех. Мы вместе празднуем эту Победу», – заявил лидер Конго. По его словам, «некоторые организовывали кампанию», чтобы отговорить их от участия в этих мероприятиях, но они все равно приехали в Москву.