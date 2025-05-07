Путин провел переговоры с президентами Кубы, Монголии и Конго

Путин провел переговоры с президентами Кубы, Монголии и КонгоЭти зарубежные лидеры приехали в Москву на мероприятия к 80-летию Победы
Владимир Путин завершил первый день переговоров с лидерами, которые приехали в Москву на парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Вслед за официальным визитом президента Венесуэлы Николасом Мадуро, с которым Путин провел двухчасовые переговоры, президент России поговорил с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом и с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо.
На каждой встрече Путин говорил о предстоящем праздновании 80-летнего юбилея и вкладе каждой из стран в достижение Победы. Зарубежные же лидеры подчеркивали решающий вклад Советского Союза в Победу во Второй мировой войне. Бермудесу сказал, что Куба внесла свой вклад в борьбу с нацизмом. «Знаю, что вы сейчас начали свой визит с посещения Петербурга, Ленинграда, и хочу отметить, что добровольцы с Кубы как раз воевали вместе с воинами Красной армии, в том числе под Ленинградом», – заявил Путин. Он попросил передать привет «товарищу Раулю Кастро».
Как и Мадуро, Бермудес сказал, что сейчас все усилия направлены на то, чтобы «спасти историческую память в нынешнем контексте, когда растут попытки минимизировать лидирующую роль и героический подвиг Советского Союза, советского народа, Красной армии в победе над фашизмом». По его словам, сейчас пытаются переписать историю, отказавшись от этого наследия. Бермудес передал «теплые объятия и приветствия от генерала армии Рауля Кастро».
Беседу с Хурэлсухом Путин начал с того, что в 2024 г. исполнилось 85 лет «нашей общей победе над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол», что отмечалось в ходе визита Путина в Монголию в сентябре прошлого года. В России ценят взаимодействие с Монголией в годы Великой Отечественной войны и в ходе разгрома Квантунской армии в 1945 г., сказал Путин. «Сформированная на средства простых аратов танковая колонна Красной Армии и эскадрилья «Монгольский арат» воевали за нашу страну, за нашу общую победу и в августе 1945 г. Монгольская народная армия принимала участие в операциях против японских войск. Мы все это помним и ценим», – сказал Путин. По его словам, сейчас Монголия «важный торговый партнер России». В частности, Россия всегда «откликается» на просьбы Монголии по разным направлениям «чувствительным и важным», в частности, в сфере энергетики.
Хурэлсух говорил о том, что Великая Отечественная война является «одной из важных побед всего человечества для установления мира и стабильности во всем мире». «Великая Отечественная война, а именно историческая победа, – мы никак не должны исказить эту важную, знаменательную дату, в том числе ее историю для нас – вместе с вами», – сказал президент Монголии, поздравив Путина и российский народ с Победой в Великой Отечественной войне. По его словам, в той войне монгольский народ с самых первых дней всегда был с народом России. Хурэлсух сказал, что в ходе переговоров планируется обсудить те темы, которые обсуждались в ходе визита Путина в Монголию в прошлом году, в частности, модернизацию и расширение электростанции-3 Улан-Батора.
Последняя встреча у Путина 7 мая состоялась с президентом республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Для участия в этих переговорах прибыли вице-премьер Александр Новак и министр обороны Андрей Белоусов. Путин начал с того, что в 1940-1943 гг. в сегодняшней столице страны Браззавиле базировалось антигитлеровское движение «Свободная Франция», «которое возглавлял человек, которого мы помним, знаем и относимся к нему, к его памяти с большим уважением – это руководитель этого движения и будущий президент Франции господин Шарль де Голль». Россия и Конго сейчас солидарны в подходах к решению многих актуальных глобальных вопросов, отметил Путин. По его словам, укрепление связей со странами Африки является одним из приоритетов России.
Сассу-Нгессо сказал, что после немецкой оккупации Франции у страны «по сути, не оставалось собственных территорий – были лишь колонии». «Некоторые из этих территорий управлялись Режимом Виши. В Центральной Африке, в Браззавиле, Шарль де Голль основал это движение, создал штаб-квартиру «Свободной Франции», – продолжил глава Конго. В итоге силы Конго, Габона, Центральноафриканской республики, Камеруна, Чада участвовали в этом движении, рассказал он: «Эти страны Центральной Африки боролись с нацизмом, и на самом деле они прошли до Парижа в составе второй дивизии, прошли по Елисейским полям. Мы видели собственными глазами следы, оставленные французскими войсками». В этих войсках участвовали и конголезские солдаты, сказал Сассу-Нгессо. По его словам, Конго ценит, что Путин помнит об этом. Сассу-Нгессо заявил, что они хотели бы воздать должное войскам Советского Союза, которые первые вошли в Берлин и водрузили знамя Победы, а также более «20 млн солдат», сложившим головы на поле битвы. «Мы хотели бы воздать должное этим людям и склонить головы перед их подвигом и мужеством – мужеством этих людей. Они прошли весь путь от Москвы до Берлина. Для нас это важный момент, для всех. Мы вместе празднуем эту Победу», – заявил лидер Конго. По его словам, «некоторые организовывали кампанию», чтобы отговорить их от участия в этих мероприятиях, но они все равно приехали в Москву.
Путин 8 мая посвятит переговорам с председателем КНР Си Цзиньпином, который днем 7 мая прибыл в Россию с официальным визитом. Он станет главным гостем парада в Москве. Путин же с ответным визитом поедет в Китай в конце августа-начале сентября, где пройдут мероприятия, приуроченные к окончанию Второй мировой войны и победе над Японией. Кроме двусторонних переговоров у Путина с Си запланирована встреча тет-а-тет, где будут обсуждаться в том числе конфликт на Украине, российско-американские отношения и другие «чувствительные» темы, говорил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.