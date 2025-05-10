Медведев: армия России не занимается терроризмом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров до этого говорил, что длительное перемирие рассматривается как предварительное условие, а Москва готова к переговорам без предварительных условий. Несмотря на решение Киева не соглашаться на трехдневное перемирие, объявленная Путиным остановка боев осталась в силе, сообщали в Кремле.