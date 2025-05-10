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Медведев: армия России не занимается терроризмом

Ведомости

Российская армия не занимается терроризмом в отличие от вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Таким образом Медведев ответил на поставленный им же вопрос о том, что будет делать руководство Украины, если РФ не сможет «гарантировать безопасность пребывания европейских лидеров, которые прибыли сегодня в Киев».

Медведев призвал президента Украины Владимира Зеленского вспомнить, что он «нес про парад Победы в Москве».

4 мая Зеленский объявил, что Киев отвергает возможность краткосрочного перемирия ко Дню Победы, предложенного российским президентом Владимиром Путиным, и заявил, что не обещает безопасности иностранным лидерам, которые собрались в Москву на 9 мая.

Вместо предложенного трехдневного перемирия с 0:00 мск 8 мая до 0:00 мск 11 мая Зеленский предложил «модель, которую представили американцы»: остановка боев на 30 дней и старт мирных переговоров.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров до этого говорил, что длительное перемирие рассматривается как предварительное условие, а Москва готова к переговорам без предварительных условий. Несмотря на решение Киева не соглашаться на трехдневное перемирие, объявленная Путиным остановка боев осталась в силе, сообщали в Кремле.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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