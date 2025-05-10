Медведев: армия России не занимается терроризмом
Российская армия не занимается терроризмом в отличие от вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Таким образом Медведев ответил на поставленный им же вопрос о том, что будет делать руководство Украины, если РФ не сможет «гарантировать безопасность пребывания европейских лидеров, которые прибыли сегодня в Киев».
Медведев призвал президента Украины Владимира Зеленского вспомнить, что он «нес про парад Победы в Москве».
4 мая Зеленский объявил, что Киев отвергает возможность краткосрочного перемирия ко Дню Победы, предложенного российским президентом Владимиром Путиным, и заявил, что не обещает безопасности иностранным лидерам, которые собрались в Москву на 9 мая.
Вместо предложенного трехдневного перемирия с 0:00 мск 8 мая до 0:00 мск 11 мая Зеленский предложил «модель, которую представили американцы»: остановка боев на 30 дней и старт мирных переговоров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров до этого говорил, что длительное перемирие рассматривается как предварительное условие, а Москва готова к переговорам без предварительных условий. Несмотря на решение Киева не соглашаться на трехдневное перемирие, объявленная Путиным остановка боев осталась в силе, сообщали в Кремле.