Ермак призвал Россию согласиться на прекращение огня

До этого президент Украины Владимир Зеленский также призвал Москву согласиться на предложенное перемирие, прежде чем начинать переговоры. Киев и европейские союзники заявили 10 мая, что прекращение огня должно начаться с понедельника, 12 мая. Лидеры Франции и Германии призвали РФ поддержать инициативу, предупредив о санкциях в случае отказа. После этого в ночь на 11 мая президент РФ Владимир Путин выступил с предложением провести прямые переговоры с Киевом без предварительных условий 15 мая. В качестве площадки он выбрал Стамбул, где делегации встречались в 2022 г. вскоре после начала спецоперации.