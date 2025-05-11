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Ермак призвал Россию согласиться на прекращение огня

Ведомости

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о необходимости прекратить огонь на 30 дней и только после этого делать следующие шаги. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сначала прекращение огня на 30 дней, затем все остальное», – заявил он, добавив, что прекращение огня станет первым шагом к завершению боевых действий с Россией.

До этого президент Украины Владимир Зеленский также призвал Москву согласиться на предложенное перемирие, прежде чем начинать переговоры. Киев и европейские союзники заявили 10 мая, что прекращение огня должно начаться с понедельника, 12 мая. Лидеры Франции и Германии призвали РФ поддержать инициативу, предупредив о санкциях в случае отказа. После этого в ночь на 11 мая президент РФ Владимир Путин выступил с предложением провести прямые переговоры с Киевом без предварительных условий 15 мая. В качестве площадки он выбрал Стамбул, где делегации встречались в 2022 г. вскоре после начала спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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