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Индия отвергла международное посредничество по Кашмиру

Ведомости

Верховный комиссар Индии в Сингапуре Шильпак Амбуле заявил, что кашмирский вопрос является двусторонней проблемой Индии и Пакистана. Он также отверг любые попытки внешнего посредничества, несмотря на заявления США о готовности содействовать переговорам, пишет Bloomberg.

«В кашмирском вопросе для нас неприемлемо само слово "посредничество"», – подчеркнул он.

10 мая Индия и Пакистан договорились о прекращении огня после четырех дней столкновений. Хотя США заявили о своем содействии в деэскалации, Индия настаивает, что перемирие стало результатом двусторонних переговоров.

Амбуле пояснил, что прекращение огня произошло после контакта между директорами военных операций двух стран, добавив, что Нью-Дели достиг своей цели по «уничтожению террористических лагерей». В свою очередь пакистанская армия утверждает, что инициатива деэскалации исходила от Индии.

Пограничные столкновения между Индией и Пакистаном начались 7 мая, после того как Нью-Дели объявил о проведении военной операции «Синдур» против «террористической инфраструктуры» на пакистанской территории. Причиной обострения отношений стал теракт в Пахалгаме в Джамму и Кашмире 22 апреля, в результате которого погибли 26 человек. Впоследствии индийские власти возложили ответственность за нападение на Исламабад. Пакистанское руководство отвергло это обвинение, а затем назвало удары индийских ВВС по пакистанской территории актом войны.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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