Индия отвергла международное посредничество по Кашмиру
Верховный комиссар Индии в Сингапуре Шильпак Амбуле заявил, что кашмирский вопрос является двусторонней проблемой Индии и Пакистана. Он также отверг любые попытки внешнего посредничества, несмотря на заявления США о готовности содействовать переговорам, пишет Bloomberg.
«В кашмирском вопросе для нас неприемлемо само слово "посредничество"», – подчеркнул он.
10 мая Индия и Пакистан договорились о прекращении огня после четырех дней столкновений. Хотя США заявили о своем содействии в деэскалации, Индия настаивает, что перемирие стало результатом двусторонних переговоров.
Амбуле пояснил, что прекращение огня произошло после контакта между директорами военных операций двух стран, добавив, что Нью-Дели достиг своей цели по «уничтожению террористических лагерей». В свою очередь пакистанская армия утверждает, что инициатива деэскалации исходила от Индии.
Пограничные столкновения между Индией и Пакистаном начались 7 мая, после того как Нью-Дели объявил о проведении военной операции «Синдур» против «террористической инфраструктуры» на пакистанской территории. Причиной обострения отношений стал теракт в Пахалгаме в Джамму и Кашмире 22 апреля, в результате которого погибли 26 человек. Впоследствии индийские власти возложили ответственность за нападение на Исламабад. Пакистанское руководство отвергло это обвинение, а затем назвало удары индийских ВВС по пакистанской территории актом войны.