Индия отвергла международное посредничество по Кашмиру

Пограничные столкновения между Индией и Пакистаном начались 7 мая, после того как Нью-Дели объявил о проведении военной операции «Синдур» против «террористической инфраструктуры» на пакистанской территории. Причиной обострения отношений стал теракт в Пахалгаме в Джамму и Кашмире 22 апреля, в результате которого погибли 26 человек. Впоследствии индийские власти возложили ответственность за нападение на Исламабад. Пакистанское руководство отвергло это обвинение, а затем назвало удары индийских ВВС по пакистанской территории актом войны.