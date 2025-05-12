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Обвинение запросило шесть лет колонии для сопредседателя «Голоса» Мельконьянца

Ведомости

Прокуратура запросила шесть лет колонии для сопредседателя общественного движения «Голос» (признано НКО-иноагентом) Григория Мельконьянца, подтвердил «Ведомостям» его адвокат Михаил Бирюков.

Мельконьянц свою вину не признает.

7 февраля 2024 г. Мосгорсуд оставил под арестом Мельконьянца до 17 апреля 2024 г., отклонив апелляцию стороны защиты. Апелляции, которые были поданы ранее, суд также отклонил: 15 сентября 2023 г. арест Мельконьянца оставили в силе, 16 октября 2023 г. его продлили до 17 января 2024 г.

18 августа 2023 г. суд отправил его в СИЗО по обвинению в организации работы нежелательной в России неправительственной организации (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ, дело возбуждено 17 августа). По этой статье предусмотрено наказание от двух до шести лет лишения свободы.

Задержание Мельконьянца тогда прокомментировала председатель ЦИК Элла Памфилова. Она выразила надежду на объективное разбирательство.

Движение «Голос» стало первой организацией, которую Минюст внес в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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