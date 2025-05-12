Обвинение запросило шесть лет колонии для сопредседателя «Голоса» Мельконьянца
Прокуратура запросила шесть лет колонии для сопредседателя общественного движения «Голос» (признано НКО-иноагентом) Григория Мельконьянца, подтвердил «Ведомостям» его адвокат Михаил Бирюков.
Мельконьянц свою вину не признает.
18 августа 2023 г. суд отправил его в СИЗО по обвинению в организации работы нежелательной в России неправительственной организации (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ, дело возбуждено 17 августа). По этой статье предусмотрено наказание от двух до шести лет лишения свободы.
Задержание Мельконьянца тогда прокомментировала председатель ЦИК Элла Памфилова. Она выразила надежду на объективное разбирательство.
Движение «Голос» стало первой организацией, которую Минюст внес в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.