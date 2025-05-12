Обвинение запросило шесть лет колонии для сопредседателя «Голоса» Мельконьянца

7 февраля 2024 г. Мосгорсуд оставил под арестом Мельконьянца до 17 апреля 2024 г., отклонив апелляцию стороны защиты. Апелляции, которые были поданы ранее, суд также отклонил: 15 сентября 2023 г. арест Мельконьянца оставили в силе, 16 октября 2023 г. его продлили до 17 января 2024 г.