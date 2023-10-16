Суд продлил арест Мельконьянца до 17 января

«Голос» был основан в 2000 г., в 2013 г. стал первым НКО-иноагентом, включенным в реестр 9 апреля 2013 г. НКО обвинили в политической деятельности за составление проекта избирательного кодекса. В 2016 г. НКО было ликвидировано по иску Минюста, но продолжило работу как незарегистрированная организация. После уточнения законодательства в 2021 г. «Голос» был признан иноагентом в этом качестве.