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Общество

Суд продлил арест Мельконьянца до 17 января

Ведомости

Басманный суд Москвы продлил арест сопредседателя движения «Голос» (признано в РФ иноагентом) Григория Мельконьянца на два месяца – до 17 января 2024 г. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Мельконьянц обвиняется по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организации работы нежелательной в России неправительственной организации). Ранее суд отправил его в СИЗО до 17 октября 2023 г. В середине сентября Московский городской суд оставил это решение в силе.

Уголовное дело в отношении сопредседателя «Голоса» было возбуждено 17 августа. Мельконьянца задержали в Москве и допросили сначала в качестве подозреваемого, потом ему было предъявлено обвинение. Ему грозит до шести лет лишения свободы. 

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Генпрокуратура признала нежелательным на территории РФ объединение «Европейская сеть по наблюдению за выборами» (ENEMO), в которую входил «Голос», в сентябре 2021 г. Сам Мельконьянц в суде отметил, что единственным подтвержденным фактом со стороны следствия его участия в деятельности ENEMO было взаимодействие с Центральной избирательной комиссией 7 июня 2022 г. По его словам, там он выступал на круглом столе, посвященном дистанционному электронному голосованию.

«Голос» был основан в 2000 г., в 2013 г. стал первым НКО-иноагентом, включенным в реестр 9 апреля 2013 г. НКО обвинили в политической деятельности за составление проекта избирательного кодекса. В 2016 г. НКО было ликвидировано по иску Минюста, но продолжило работу как незарегистрированная организация. После уточнения законодательства в 2021 г. «Голос» был признан иноагентом в этом качестве.

При этом «Голос» не является нежелательной организацией. Более того, после признания нежелательным ENEMO движение приостановило членство в объединении.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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