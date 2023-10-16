Суд продлил арест Мельконьянца до 17 января
Басманный суд Москвы продлил арест сопредседателя движения «Голос» (признано в РФ иноагентом) Григория Мельконьянца на два месяца – до 17 января 2024 г. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Мельконьянц обвиняется по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организации работы нежелательной в России неправительственной организации). Ранее суд отправил его в СИЗО до 17 октября 2023 г. В середине сентября Московский городской суд оставил это решение в силе.
Уголовное дело в отношении сопредседателя «Голоса» было возбуждено 17 августа. Мельконьянца задержали в Москве и допросили сначала в качестве подозреваемого, потом ему было предъявлено обвинение. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
Генпрокуратура признала нежелательным на территории РФ объединение «Европейская сеть по наблюдению за выборами» (ENEMO), в которую входил «Голос», в сентябре 2021 г. Сам Мельконьянц в суде отметил, что единственным подтвержденным фактом со стороны следствия его участия в деятельности ENEMO было взаимодействие с Центральной избирательной комиссией 7 июня 2022 г. По его словам, там он выступал на круглом столе, посвященном дистанционному электронному голосованию.
«Голос» был основан в 2000 г., в 2013 г. стал первым НКО-иноагентом, включенным в реестр 9 апреля 2013 г. НКО обвинили в политической деятельности за составление проекта избирательного кодекса. В 2016 г. НКО было ликвидировано по иску Минюста, но продолжило работу как незарегистрированная организация. После уточнения законодательства в 2021 г. «Голос» был признан иноагентом в этом качестве.
При этом «Голос» не является нежелательной организацией. Более того, после признания нежелательным ENEMO движение приостановило членство в объединении.