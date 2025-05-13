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Путин проведет переговоры с премьер-министром Малайзии 14 мая

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин 14 мая проведет переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, который посетит Россию с официальным визитом. Об этом сообщает Кремль.

Ожидается, что они обсудят ключевые вопросы двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества. Также Путин и Ибрагим планируют наметить шаги по дальнейшему углублению взаимодействия двух стран и обменяться мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повесток дня.

Ибрагим прибудет в Россию 13 мая и посетит Москву и Казань, где 16–18 мая пройдет форум «Россия – Исламский мир». В столице, по сведениям малазийского МИДа, Ибрагим встретится с пригласившим его в Россию Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным для обсуждения кооперации «в торговле и инвестициях, агрокультуре и агропродуктах, образовании, аэрокосмической отрасли и энергии».

В Казань на 16-й форум «Россия – Исламский мир» Ибрагима пригласил глава Татарстана Рустам Минниханов. Премьер-министр Малайзии станет главным зарубежным гостем этого форума, а делегация из Малайзии – самой многочисленной из иностранных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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