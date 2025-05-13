Путин проведет переговоры с премьер-министром Малайзии 14 мая
Президент РФ Владимир Путин 14 мая проведет переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, который посетит Россию с официальным визитом. Об этом сообщает Кремль.
Ожидается, что они обсудят ключевые вопросы двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества. Также Путин и Ибрагим планируют наметить шаги по дальнейшему углублению взаимодействия двух стран и обменяться мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повесток дня.
Ибрагим прибудет в Россию 13 мая и посетит Москву и Казань, где 16–18 мая пройдет форум «Россия – Исламский мир». В столице, по сведениям малазийского МИДа, Ибрагим встретится с пригласившим его в Россию Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным для обсуждения кооперации «в торговле и инвестициях, агрокультуре и агропродуктах, образовании, аэрокосмической отрасли и энергии».
В Казань на 16-й форум «Россия – Исламский мир» Ибрагима пригласил глава Татарстана Рустам Минниханов. Премьер-министр Малайзии станет главным зарубежным гостем этого форума, а делегация из Малайзии – самой многочисленной из иностранных.