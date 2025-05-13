Путин проведет переговоры с премьер-министром Малайзии 14 мая

Ибрагим прибудет в Россию 13 мая и посетит Москву и Казань, где 16–18 мая пройдет форум «Россия – Исламский мир». В столице, по сведениям малазийского МИДа, Ибрагим встретится с пригласившим его в Россию Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным для обсуждения кооперации «в торговле и инвестициях, агрокультуре и агропродуктах, образовании, аэрокосмической отрасли и энергии».