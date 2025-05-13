Путин поручил подготовить передачу Минкульту полномочий в сфере литературы
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны до 10 июня подготовить предложения о передаче Министерству культуры полномочий по нормативно-правовому регулированию в сфере литературной и издательской деятельности. Это следует из перечня поручений главы государства по итогам заседания Совета по культуре и искусству.
Глава государства также поручил правительству страны совместно с Фондом кино направлять 20% средств господдержки на финансирование отечественных анимационных фильмов. Также отчислять 10% средств, полученных от проката зарубежных мультфильмов, в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии для финансирования российской анимации.
26 марта Путин провел заседание Совета по культуре и искусству. Обсуждались обустройство школ кинотеатрами, отток циркачей из России, поддержка отечественной анимации, а также уничтожение объектов культурного наследия в приграничной Курской области вооруженными силами Украины.