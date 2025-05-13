Путин поручил подготовить передачу Минкульту полномочий в сфере литературы

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны до 10 июня подготовить предложения о передаче Министерству культуры полномочий по нормативно-правовому регулированию в сфере литературной и издательской деятельности. Это следует из перечня поручений главы государства по итогам заседания Совета по культуре и искусству.