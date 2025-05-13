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Полномочия депутата ЛДПР Маркова в Госдуме прекращены

Ведомости

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от ЛДПР Евгения Маркова. Решение было принято на пленарном заседании.

В конце апреля Марков был назначен на должность заместителя министра природных ресурсов и экологии России. Выступая на заседании, он отметил, что «награжден доверием идти на ответственный участок, на котором работы непочатый край».

«Каждый из вас прекрасно знает, что такое работа органов Федеральной власти, но я вам всем безумно благодарен за ценнейший богатый опыт, который получил за шесть лет работы в Госдуме», – сказал он.

По словам Маркова, он намерен использовать для достижения задач полученный в Госдуме опыт коммуникации. Председатель Госдумы Вячеслав Володин от лица депутатов поблагодарил Маркова за совместную работу.

«Пожелаем успехов ему на непростом, ответственном месте, [на котором] он будет теперь в качестве заместителя министра», – сказал спикер ГД.

В Минприроды Марков будет отвечать за департамент леса и курировать Рослесхоз. Всего глава министерства имеет семь заместителей. До назначения Марков был заместителем председателя комитета нижней палаты по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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