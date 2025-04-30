Депутат Госдумы Марков назначен на должность замглавы Минприроды
Депутат Госдумы от ЛДПР Евгений Марков назначен на должность заместителя министра природных ресурсов и экологии России, сообщает ЛДПР со ссылкой на распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Марков будет отвечать за департамент леса и курировать Рослесхоз. Всего у главы министерства семь заместителей.
«Профессионализм, компетентность и глубокое знание проблем и интересов простого народа, накопленный опыт, умение решать серьезные задачи, инициативность определяют Евгения Владимировича как общественного и политического деятеля», – прокомментировал назначение председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
25 февраля «Ведомости» со ссылкой на источники писали о возможном переходе Маркова в правительство. До назначения он был заместителем председателя комитета нижней палаты по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.