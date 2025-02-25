Депутат ЛДПР Марков уйдет из Госдумы в министерство

С 2011 г. был депутатом думы ХМАО от партии ЛДПР. В том же году избрался депутатом Госдумы по списку партии от ЛДПР. Затем избирался в Госдуму в 2016 г. Тогда в нижнюю палату не прошел. Но в 2019 г. ему был передан вакантный депутатский мандат Владимира Сысоева от ЛДПР.