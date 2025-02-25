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Депутат ЛДПР Марков уйдет из Госдумы в министерство

Он избран по списку, значит, его можно заменить другим кандидатом
Максим Иванов
Елена Мухаметшина
Пресс-служба Госдумы
Пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы от ЛДПР Евгений Марков может стать заместителем министра природных ресурсов и экологии. О его предстоящем уходе из Госдумы «Ведомостям» сказали три собеседника, близких к администрации президента. «Уходит вовремя», – прокомментировал один из источников «Ведомостей», вероятно, имея в виду, что вскоре начнется подготовка к выборам и не все продолжат работу в новом созыве.

По словам двух собеседников, он идет работать в Минприроды, в частности, «замом Александра Козлова». В нынешнем созыве Госдумы Марков является заместителем председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Депутату 51 год, он родом из Тюменской области. В 1990-е гг. работал на разных должностях в банках в регионе. В 1999 г. перешел на работу в администрацию ХМАО. Затем работал в частных компаниях.

С 2011 г. был депутатом думы ХМАО от партии ЛДПР. В том же году избрался депутатом Госдумы по списку партии от ЛДПР. Затем избирался в Госдуму в 2016 г. Тогда в нижнюю палату не прошел. Но в 2019 г. ему был передан вакантный депутатский мандат Владимира Сысоева от ЛДПР.

В 2021 г. был избран депутатом Госдумы по списку от группы, объединяющей регионы Тюменской матрешки. Он шел в ней первым номером, за ним шло еще шесть кандидатов. В случае досрочного прекращения полномочий Козлова, именно они будут претендовать на его мандат в первую очередь (если не откажутся от него добровольно).

Сейчас в Госдуме четыре вакантных места. Все они образовались после того, как свои посты покинули депутаты-одномандатники: по действующему законодательству их никто не сможет заменить без довыборов на территории.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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