Депутат Басанский может перейти на должность статс-секретаря Минвостокразвития

Депутат Басанский может перейти на должность статс-секретаря МинвостокразвитияИз-за скорой отмены довыборов без своих представителей останутся жители нескольких одномандатных округов
В ближайшее время на работу в Минвостокразвития может уйти зампред одноименного комитета Госдумы Антон Басанский, рассказали «Ведомостям» два собеседника в Госдуме и один – близкий к администрации президента. Ожидается, что он займет вакантную с 26 декабря 2024 г. должность статс-секретаря – заместителя министра. Басанский – член генсовета «Единой России».
Он родом из Магаданской области, где начинал работу на золотодобывающих предприятиях своего отца в качестве подземного горнорабочего. В 2015–2021 гг. был зампредом Магаданской гордумы, затем избрался по 116-му одномандатному округу в Госдуму. «Он прекрасно знает проблематику дальневосточных территорий, и не только на Колыме, активно взаимодействовал с профильным министерством, его знает полпред президента [на Дальнем Востоке Юрий Трутнев], знают губернаторы, те, кто работает в Дальневосточном округе», – говорит собеседник «Ведомостей».
Сейчас на сайте министерства за статс-секретарем закреплено кураторство административно-правового департамента, но этот функционал может быть расширен за счет кураторства проектов «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики», слышал коллега Басанского. До конца прошлого года должность занимал работавший в министерстве с 2016 г. Павел Волков, который покинул пост по собственному желанию. В пресс-службе Минвостокразвития воздержались от комментариев о возможном назначении. Басанский на звонок «Ведомостей» не ответил.
По действующему законодательству, если депутат в ближайшее время сложит мандат, в сентябре должны состояться выборы. Это применимо и к еще четырем округам. Краснодарский одномандатный округ стал вакантным после назначения Евгения Первышева врио губернатора Тамбовской области, Самарский – после назначения Александра Хинштейна врио главы Курской области, Скопинский и Бийский округа остались без своих депутатов после ухода Дмитрия Хубезова и Александра Прокопьева в правительство Республики Алтай. Еще один округ (№ 108 Прокопьевский) может освободиться после перехода в Минэнерго на должность статс-секретаря Дмитрия Исламова, писали 18 февраля «Ведомости».
Но, скорее всего, эти округа останутся без своих представителей: 13 февраля группа сенаторов и депутатов внесла законопроект, запрещающий проводить довыборы, если мандат стал вакантным «в год, предшествующий году проведения основных выборов». 24 февраля профильный комитет Госдумы по законодательству рассмотрел законопроект и рекомендовал к принятию в первом чтении.
Последний год созыва депутаты ищут возможности для самореализации в других государственных структурах – так было всегда, отмечает глава Фонда развития гражданских инициатив Константин Костин.
За год до окончания предыдущего, седьмого, созыва в связи с переходом на новое место работы сложили мандаты 14 депутатов. Многие из них перешли в Совет Федерации (Александр Карелин, Вадим Деньгин, Ольга Епифанова, Александр Некрасов, Вадим Чернышев). Часть, как теперь Хубезов и Прокопьев, ушли работать в правительства регионов (Юрий Кобзев, Иван Сухарев) или поменяли парламент на региональный (как Валентин Суббот и Григорий Ледков). Досрочно уходил из Думы, но тогда на должность губернатора Хабаровского края нынешний министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Непосредственно на законодательном процессе текущие уходы никак не скажутся, поскольку сегодня основные инициативы принимаются фракциями консолидированно, считает Костин. Если будут уходить избранные по спискам, то тут и вовсе нет проблем – на их место заходят следующие. Но, отмечает эксперт, если брать в расчет принятие законопроекта, по которому довыборы на вакантные округа осенью проводиться уже не будут, то встает резонный вопрос о политическом представительстве граждан. В данном случае, рассуждает он, партия может сделать так, чтобы кто-то из депутатов-списочников или от соседних одномандатных округов осуществлял эту функцию в парламенте. Кроме того, этой ситуацией можно воспользоваться для того, чтобы расставить людей к выборам-2026, которые начнут активную работу на стартовый рейтинг в преддверии активной фазы избирательной кампании, добавляет Костин.