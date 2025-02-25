Депутат Басанский может перейти на должность статс-секретаря Минвостокразвития

Непосредственно на законодательном процессе текущие уходы никак не скажутся, поскольку сегодня основные инициативы принимаются фракциями консолидированно, считает Костин. Если будут уходить избранные по спискам, то тут и вовсе нет проблем – на их место заходят следующие. Но, отмечает эксперт, если брать в расчет принятие законопроекта, по которому довыборы на вакантные округа осенью проводиться уже не будут, то встает резонный вопрос о политическом представительстве граждан. В данном случае, рассуждает он, партия может сделать так, чтобы кто-то из депутатов-списочников или от соседних одномандатных округов осуществлял эту функцию в парламенте. Кроме того, этой ситуацией можно воспользоваться для того, чтобы расставить людей к выборам-2026, которые начнут активную работу на стартовый рейтинг в преддверии активной фазы избирательной кампании, добавляет Костин.