ГД одобрила законопроект об аресте имущества релокантов за правонарушения

Изменения предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Законопроект внес в палату парламента Госсовет Татарстана совместно с депутатом Айратом Фарраховым в октябре 2024 г. В пояснительной записке авторы указали, что в связи с проведением спецоперации на Украине участились инциденты, когда граждане РФ, пребывающие на территории других государств, совершают публичные действия, направленные против государственной и общественной безопасности России.