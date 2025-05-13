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ГД одобрила законопроект об аресте имущества релокантов за правонарушения

Ведомости

В ходе пленарного заседания Государственная дума (ГД) приняла в первом чтении законопроект о возможности привлекать к административной ответственности россиян, которые, находясь за рубежом, совершили правонарушение против интересов России. Проектом предусмотрена возможность ареста имущества таких граждан.

Председатель нижней палаты Вячеслав Володин отметил, что проект направлен на усиление административной ответственности в отношении тех, кто находится за границей. В частности, речь идет о таких правонарушениях, как дискредитация Вооруженных сил РФ, злоупотребление свободой слова, распространение фейков, пропаганда, публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики и др.

«Находясь за пределами России, те, кто совершает любые действия, направленные против нашей страны, ее суверенитета и безопасности, должны отвечать по законам Российской Федерации», — заявил Володин.

Изменения предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Законопроект внес в палату парламента Госсовет Татарстана совместно с депутатом Айратом Фарраховым в октябре 2024 г. В пояснительной записке авторы указали, что в связи с проведением спецоперации на Украине участились инциденты, когда граждане РФ, пребывающие на территории других государств, совершают публичные действия, направленные против государственной и общественной безопасности России.

Законопроектом предусмотрен арест имущества таких лиц. В пояснительной записке уточняется, что мера необходима для «недопущения уклонения правонарушителей от административной ответственности и обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания».

Предполагается, что дела о подобных правонарушениях будут рассматриваться по месту нахождения органа, который его возбудил.

В апреле Госдума поддержала законопроект, разрешающий заочные судебные разбирательства с лицами, совершившими преступления против РФ, но находящимися за границей. Норма распространяется примерно на 20 составов преступлений, в числе которых публичные призывы к терроризму и экстремизму, посягательства на территориальную целостность РФ, организация массовых беспорядков и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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