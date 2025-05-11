Госдума рассмотрит ужесточение наказания за нарушения для уехавших россиян

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в мае призвал ограничить деятельность артистов, которые покинули страну и занимали активную антироссийскую позицию. Он пояснил, что речь идет не столько о гражданах, которые были признаны иностранными агентами, а о тех, которые высказывались против своей страны.