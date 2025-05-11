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Госдума рассмотрит ужесточение наказания за нарушения для уехавших россиян

Ведомости

Госдума на следующей неделе рассмотрит законопроект об усилении административной ответственности в отношении тех, кто находится за границей и оттуда совершает направленные против интересов России правонарушения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

Речь идет о привлечении к ответственности граждан по всем видам административных статей, написал Володин. Среди таких правонарушений, указал он, пропаганда или публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики, дискредитация российской армии, злоупотребление свободой слова и распространение фейков, а также несоблюдение обязанностей владельца социальной сети.

«Чтобы они не могли уклониться от исполнения решения суда, будет предусмотрен арест их имущества», – добавил Володин.

В апреле Госдума поддержала законопроект, разрешающий заочные судебные разбирательства с лицами, совершившими преступления против РФ, но находящимися за границей. Норма распространяется примерно на 20 составов преступлений, в числе которых публичные призывы к терроризму и экстремизму, посягательства на территориальную целостность РФ, организация массовых беспорядков и др.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в мае призвал ограничить деятельность артистов, которые покинули страну и занимали активную антироссийскую позицию. Он пояснил, что речь идет не столько о гражданах, которые были признаны иностранными агентами, а о тех, которые высказывались против своей страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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