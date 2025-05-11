Госдума рассмотрит ужесточение наказания за нарушения для уехавших россиян
Госдума на следующей неделе рассмотрит законопроект об усилении административной ответственности в отношении тех, кто находится за границей и оттуда совершает направленные против интересов России правонарушения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
Речь идет о привлечении к ответственности граждан по всем видам административных статей, написал Володин. Среди таких правонарушений, указал он, пропаганда или публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики, дискредитация российской армии, злоупотребление свободой слова и распространение фейков, а также несоблюдение обязанностей владельца социальной сети.
«Чтобы они не могли уклониться от исполнения решения суда, будет предусмотрен арест их имущества», – добавил Володин.
В апреле Госдума поддержала законопроект, разрешающий заочные судебные разбирательства с лицами, совершившими преступления против РФ, но находящимися за границей. Норма распространяется примерно на 20 составов преступлений, в числе которых публичные призывы к терроризму и экстремизму, посягательства на территориальную целостность РФ, организация массовых беспорядков и др.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в мае призвал ограничить деятельность артистов, которые покинули страну и занимали активную антироссийскую позицию. Он пояснил, что речь идет не столько о гражданах, которые были признаны иностранными агентами, а о тех, которые высказывались против своей страны.