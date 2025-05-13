Премьер-министр Грузии обвинил Трампа и Вэнса в молчании

«На сегодняшний день мы не получили ответа на наше письмо и публичные заявления. Более того, на сегодняшний день между властями Грузии и США не было никаких контактов на самом высоком уровне. Это молчание вызывает удивление у грузинского народа и грузинских властей», – написал он.