Премьер-министр Грузии обвинил Трампа и Вэнса в молчании
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе опубликовал открытое письмо, адресованное президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу. В обращении он выразил недовольство молчанием администрации Трампа в ответ на «готовность Грузии восстановить стратегическое партнерство между странами». Письмо опубликовано в социальной сети Facebook (входит в Meta,
По словам Кобахидзе, Грузия считает себя надежным партнером США. Он также подчеркнул приверженность Тбилиси демократии и соблюдению прав человека. Учитывая все эти факторы, премьер-министр отмечает, что молчание со стороны Вашингтона «не имеет логического объяснения».
«На сегодняшний день мы не получили ответа на наше письмо и публичные заявления. Более того, на сегодняшний день между властями Грузии и США не было никаких контактов на самом высоком уровне. Это молчание вызывает удивление у грузинского народа и грузинских властей», – написал он.
Кобахидзе отметил, что продолжают действовать санкции в отношении вице-премьера Грузии Теи Цулукиани и других представителей властей. По мнению премьер-министра, они «эффективно предотвратили попытку насильственной смены власти, организованную администрацией [бывшего президента США Джо] Байдена, и профинансированную по линии USAID попытку революции и насилия».
В заключение Кобахидзе выразил надежду на перезагрузку отношений стран.
В 2024 г. после заявления Кобахидзе о приостановке процесса начала переговоров о вступлении в Европейский союз Госдепартамент США приостановил стратегическое партнерство с республикой. После победы Трампа на президентских выборах две страны не поддерживали коммуникацию на высшем уровне.
Отношения Грузии и США испортились после того, как в республике подписали закон об иноагентах. Власти США и стран Евросоюза осудили принятие закона. 31 июля США приостановили программу помощи Грузии более чем на $95 млн в рамках пересмотра сотрудничества.