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Премьер-министр Грузии обвинил Трампа и Вэнса в молчании

Ведомости

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе опубликовал открытое письмо, адресованное президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу. В обращении он выразил недовольство молчанием администрации Трампа в ответ на «готовность Грузии восстановить стратегическое партнерство между странами». Письмо опубликовано в социальной сети Facebook (входит в Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) на странице премьер-министра.

По словам Кобахидзе, Грузия считает себя надежным партнером США. Он также подчеркнул приверженность Тбилиси демократии и соблюдению прав человека. Учитывая все эти факторы, премьер-министр отмечает, что молчание со стороны Вашингтона «не имеет логического объяснения».

«На сегодняшний день мы не получили ответа на наше письмо и публичные заявления. Более того, на сегодняшний день между властями Грузии и США не было никаких контактов на самом высоком уровне. Это молчание вызывает удивление у грузинского народа и грузинских властей», – написал он.

Кобахидзе отметил, что продолжают действовать санкции в отношении вице-премьера Грузии Теи Цулукиани и других представителей властей. По мнению премьер-министра, они «эффективно предотвратили попытку насильственной смены власти, организованную администрацией [бывшего президента США Джо] Байдена, и профинансированную по линии USAID попытку революции и насилия». 

В заключение Кобахидзе выразил надежду на перезагрузку отношений стран.

В 2024 г. после заявления Кобахидзе о приостановке процесса начала переговоров о вступлении в Европейский союз Госдепартамент США приостановил стратегическое партнерство с республикой. После победы Трампа на президентских выборах две страны не поддерживали коммуникацию на высшем уровне.

Отношения Грузии и США испортились после того, как в республике подписали закон об иноагентах. Власти США и стран Евросоюза осудили принятие закона. 31 июля США приостановили программу помощи Грузии более чем на $95 млн в рамках пересмотра сотрудничества.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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