В Грузии обвинили USAID во вмешательстве в политические процессы
Агентство США по международному развитию (USAID) вмешивалось в политические процессы в Грузии. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
«USAID и в Грузии грубо вмешивалось в политические процессы страны, в частности, в избирательные процессы и еще больше в планировании и осуществлении революционных процессов», – заявил Кобахидзе журналистам (цитата по «РИА Новости»).
7 февраля экс-президент Молдавии обвинил USAID в причастности к попытке госпереворота в 2009 г. Тогда в центре Кишинева прошли масштабные акции протеста людей, которые были недовольны победой коммунистической партии на парламентских выборах. В итоге компартию вынудили провести досрочные выборы, которые та проиграла.
Президент США Дональд Трамп в феврале опубликовал на своей странице в социальной сети информацию о фактах коррупции, связанных с USAID. А ограничения на работу агентства он назвал необратимыми.