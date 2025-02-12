В Грузии обвинили USAID во вмешательстве в политические процессы

7 февраля экс-президент Молдавии обвинил USAID в причастности к попытке госпереворота в 2009 г. Тогда в центре Кишинева прошли масштабные акции протеста людей, которые были недовольны победой коммунистической партии на парламентских выборах. В итоге компартию вынудили провести досрочные выборы, которые та проиграла.