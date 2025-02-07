Экс-президент Молдавии обвинил USAID в причастности к попытке госпереворота

«Я знал [об их причастности]. У нас была соответствующая информация от компетентных в этих вопросах людей, причем прямо из среды тех, кто организовал все это здесь, в Кишиневе», – сказал Воронин (цитата по ТАСС). При этом он рассказал, что привлечь к ответственности причастных не получилось, так как у них были дипломатические паспорта и паспорта граждан США, Румынии и других стран.