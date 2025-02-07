Экс-президент Молдавии обвинил USAID в причастности к попытке госпереворота
Агентство США по международному развитию (USAID) причастно к попытке государственного переворота в Молдавии в апреле 2009 г., заявил экс-президент Молдавии, руководитель партии коммунистов республики Владимир Воронин.
«Я знал [об их причастности]. У нас была соответствующая информация от компетентных в этих вопросах людей, причем прямо из среды тех, кто организовал все это здесь, в Кишиневе», – сказал Воронин (цитата по ТАСС). При этом он рассказал, что привлечь к ответственности причастных не получилось, так как у них были дипломатические паспорта и паспорта граждан США, Румынии и других стран.
В апреле 2009 г. в центре Кишинева произошли масштабные акции протеста. Люди были недовольны победой Коммунистической партии на парламентских выборах. Протестующие, представляющие проевропейскую оппозицию, разгромили парламент и резиденцию президента, над которыми были вывешены флаги ЕС и соседней Румынии. По приказу тогдашнего президента Воронина полиция не стала применять оружие против погромщиков.
В результате этого события компартию вынудили провести досрочные выборы, которые она проиграла.
25 января 2025 г. USAID заморозило проекты по поддержке Украины после приказа госсекретаря Марко Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней. 4 февраля Рубио заявил, что USAID отказалось предоставлять администрации Дональда Трампа данные о том, как расходуются средства.