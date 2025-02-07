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Экс-президент Молдавии обвинил USAID в причастности к попытке госпереворота

Ведомости

Агентство США по международному развитию (USAID) причастно к попытке государственного переворота в Молдавии в апреле 2009 г., заявил экс-президент Молдавии, руководитель партии коммунистов республики Владимир Воронин.

«Я знал [об их причастности]. У нас была соответствующая информация от компетентных в этих вопросах людей, причем прямо из среды тех, кто организовал все это здесь, в Кишиневе», – сказал Воронин (цитата по ТАСС). При этом он рассказал, что привлечь к ответственности причастных не получилось, так как у них были дипломатические паспорта и паспорта граждан США, Румынии и других стран.

В апреле 2009 г. в центре Кишинева произошли масштабные акции протеста. Люди были недовольны победой Коммунистической партии на парламентских выборах. Протестующие, представляющие проевропейскую оппозицию, разгромили парламент и резиденцию президента, над которыми были вывешены флаги ЕС и соседней Румынии. По приказу тогдашнего президента Воронина полиция не стала применять оружие против погромщиков.

В результате этого события компартию вынудили провести досрочные выборы, которые она проиграла.

25 января 2025 г. USAID заморозило проекты по поддержке Украины после приказа госсекретаря Марко Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней. 4 февраля Рубио заявил, что USAID отказалось предоставлять администрации Дональда Трампа данные о том, как расходуются средства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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