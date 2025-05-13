Мерц заявил о неприемлемости дальнейших компромиссов по Украине
Дальнейшие компромиссы и уступки по российско-украинскому конфликты неприемлемы, считает канцлер Германии Фридрих Мерц. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом, фрагмент выступления опубликовал Ziet.
Мерц заявил, что решение президента Украины Владимира Зеленского прибыть в Стамбул 15 мая после предложения российского лидера Владимира Путина уже является компромиссом. По словам канцлера, дальнейшие компромиссы и уступки «неприемлемы».
Канцлер ФРГ также пригрозил введением 17-го пакета санкций ЕС против России в случае, если «российское руководство не согласится с предложениями, которые мы сделали вместе на прошлых выходных».
10 мая Украина, Германия, Франция, Польша и Великобритания предложили перейти к полному прекращению огня на 30 дней с 12 мая и начать переговоры. Остановка боев объявлена не была, поскольку на это не было получено согласие Москвы. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, предложил провести встречу РФ и Украины в Стамбуле 15 мая.
Зеленский согласился на встречу, но объявил, что намерен встретиться там лично с Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация будет в Стамбуле 15 мая, и уточнил, что Москва оценивает только заявления президента РФ Путина, который предложил провести переговоры в Стамбуле. Состав делегации РФ не раскрывает.