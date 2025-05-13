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Мерц заявил о неприемлемости дальнейших компромиссов по Украине

Ведомости

Дальнейшие компромиссы и уступки по российско-украинскому конфликты неприемлемы, считает канцлер Германии Фридрих Мерц. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом, фрагмент выступления опубликовал Ziet. 

Мерц заявил, что решение президента Украины Владимира Зеленского прибыть в Стамбул 15 мая после предложения российского лидера Владимира Путина уже является компромиссом. По словам канцлера, дальнейшие компромиссы и уступки «неприемлемы».

Канцлер ФРГ также пригрозил введением 17-го пакета санкций ЕС против России в случае, если «российское руководство не согласится с предложениями, которые мы сделали вместе на прошлых выходных».

10 мая Украина, Германия, Франция, Польша и Великобритания предложили перейти к полному прекращению огня на 30 дней с 12 мая и начать переговоры. Остановка боев объявлена не была, поскольку на это не было получено согласие Москвы. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, предложил провести встречу РФ и Украины в Стамбуле 15 мая.

Зеленский согласился на встречу, но объявил, что намерен встретиться там лично с Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация будет в Стамбуле 15 мая, и уточнил, что Москва оценивает только заявления президента РФ Путина, который предложил провести переговоры в Стамбуле. Состав делегации РФ не раскрывает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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