Мерц заявил о неприемлемости дальнейших компромиссов по Украине

10 мая Украина, Германия, Франция, Польша и Великобритания предложили перейти к полному прекращению огня на 30 дней с 12 мая и начать переговоры. Остановка боев объявлена не была, поскольку на это не было получено согласие Москвы. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, предложил провести встречу РФ и Украины в Стамбуле 15 мая.