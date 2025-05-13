Макрон: Европа не собирается развязывать третью мировую войну
Европейские страны не намерены развязывать третью мировую войну. Об этом заявил президент Франции в интервью телеканалу TF1.
По словам Макрона, «роль европейцев не в том, чтобы быть на передовой», и лидеры западных стран «делает все возможное» для завершения военного конфликта РФ и Украины. В то же время Макрон предположил, что «Россия не остановится на достигнутом, если мы позволим ей делать свое дело».
15 мая в Стамбуле может состояться встреча России и Украины. Организовать встречу предложил президент РФ Владимир Путин. Украинский лидер Владимир Зеленский принял предложение, но предложил Путину встретиться с ним лично и призвал остановить бои на 30 дней.
В Кремле заявили, что состав российской делегации не будет раскрыт до распоряжения Путина. При этом делегация РФ будет ждать украинскую сторону в Стамбуле в четверг.