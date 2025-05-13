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Макрон: Европа не собирается развязывать третью мировую войну

Ведомости

Европейские страны не намерены развязывать третью мировую войну. Об этом заявил президент Франции в интервью телеканалу TF1.

«Мы не хотим разжигать третью мировую войну», – сказал он (цитата по BFMTV).

По словам Макрона, «роль европейцев не в том, чтобы быть на передовой», и лидеры западных стран «делает все возможное» для завершения военного конфликта РФ и Украины. В то же время Макрон предположил, что «Россия не остановится на достигнутом, если мы позволим ей делать свое дело».

15 мая в Стамбуле может состояться встреча России и Украины. Организовать встречу предложил президент РФ Владимир Путин. Украинский лидер Владимир Зеленский принял предложение, но предложил Путину встретиться с ним лично и призвал остановить бои на 30 дней. 

В Кремле заявили, что состав российской делегации не будет раскрыт до распоряжения Путина. При этом делегация РФ будет ждать украинскую сторону в Стамбуле в четверг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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