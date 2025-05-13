Макрон: Европа не собирается развязывать третью мировую войну

По словам Макрона, «роль европейцев не в том, чтобы быть на передовой», и лидеры западных стран «делает все возможное» для завершения военного конфликта РФ и Украины. В то же время Макрон предположил, что «Россия не остановится на достигнутом, если мы позволим ей делать свое дело».