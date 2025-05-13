Абрамович не стал отвечать на вопросы о готовящихся переговорах в Стамбуле

Как заявлял в апреле министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Москва готова к переговорам с Киевом без предварительных условий. Он пояснял, что длительное перемирие рассматривается как предварительное условие, которое будет использовано для дальнейшей военной поддержки Киева. Вместе с тем Путин объявил об остановке боев на период празднования Пасхи и 80-летия Победы.