Абрамович не стал отвечать на вопросы о готовящихся переговорах в Стамбуле

Абрамович не стал отвечать на вопросы о готовящихся переговорах в СтамбулеБизнесмен присутствовал на встречах с Киевом в 2022 году
Бизнесмен Роман Абрамович проигнорировал вопросы журналистов о переговорах России и Украины в Стамбуле 15 мая. Видео опубликовано в Telegram-канале радио «Маяк».
Абрамович присутствовал на встречах Москвы и Киева в Стамбуле весной 2022 г. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда пояснял, что Абрамович не являлся официальным членом российской делегации на переговорах в Турции. В Кремле уточняли, что бизнесмен «задействован в обеспечении определенных контактов между российской и украинской стороной».
15 мая этого года в Стамбуле могут возобновиться встречи РФ и Украины, остановленные три года назад по инициативе Киева. С предложением о восстановлении контактов выступил президент РФ Владимир Путин.
Украинский президент Владимир Зеленский согласился прибыть в Турцию, но призвал к этому и российского коллегу Путина. Также Зеленский заявил о необходимости остановить бои на 30 дней.
Как заявлял в апреле министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Москва готова к переговорам с Киевом без предварительных условий. Он пояснял, что длительное перемирие рассматривается как предварительное условие, которое будет использовано для дальнейшей военной поддержки Киева. Вместе с тем Путин объявил об остановке боев на период празднования Пасхи и 80-летия Победы.