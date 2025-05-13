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Абрамович не стал отвечать на вопросы о готовящихся переговорах в Стамбуле

Бизнесмен присутствовал на встречах с Киевом в 2022 году
Ведомости

Бизнесмен Роман Абрамович проигнорировал вопросы журналистов о переговорах России и Украины в Стамбуле 15 мая. Видео опубликовано в Telegram-канале радио «Маяк».

Абрамович присутствовал на встречах Москвы и Киева в Стамбуле весной 2022 г. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда пояснял, что Абрамович не являлся официальным членом российской делегации на переговорах в Турции. В Кремле уточняли, что бизнесмен «задействован в обеспечении определенных контактов между российской и украинской стороной».

15 мая этого года в Стамбуле могут возобновиться встречи РФ и Украины, остановленные три года назад по инициативе Киева. С предложением о восстановлении контактов выступил президент РФ Владимир Путин.

Украинский президент Владимир Зеленский согласился прибыть в Турцию, но призвал к этому и российского коллегу Путина. Также Зеленский заявил о необходимости остановить бои на 30 дней.

Как заявлял в апреле министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Москва готова к переговорам с Киевом без предварительных условий. Он пояснял, что длительное перемирие рассматривается как предварительное условие, которое будет использовано для дальнейшей военной поддержки Киева. Вместе с тем Путин объявил об остановке боев на период празднования Пасхи и 80-летия Победы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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