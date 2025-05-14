Песков: сроки визита Путина в Иран пока не согласованы
У президента России Владимира Путина есть действующее приглашение посетить Иран – с официальным или рабочим визитом. Но в настоящее время сроки поездки не согласованы, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.
«Как только они [сроки визита Путина в Иран] будут согласованы, мы проинформируем», – сказал представитель Кремля.
Песков отметил, что Москва высоко ценит партнерские отношения с Тегераном и уровень их развития в самых различных областях.
14 мая глава иранского МИДа Аббас Аракчи заявил прессе, что Тегеран и Москва занимаются подготовкой визита Путина в Иран. По его словам, визит главы российского государства в Иран стоит в долгосрочном плане развития отношений двух стран.