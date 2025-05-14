Ушаков: местом переговоров занимаются генконсульство РФ и власти Турции
Организацией места для проведения переговоров делегаций в Стамбуле занимаются генеральное консульство России и турецкие власти. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
«В воскресенье в ходе телефонного разговора президентов Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган сказал: «Мы обеспечим полное традиционное турецкое гостеприимство», – пояснил Ушаков.
Помощник президента не уточнил, войдет ли он сам в состав российской делегации на переговорах в Стамбуле. Также он отказался комментировать заявления о возможном участии в мероприятиях президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского.
По словам Ушакова, делегация РФ в Стамбуле будет обсуждать и политические, и технические вопросы. Состав делегации России как раз будет определен, исходя из круга обсуждаемых на переговорах тем.
14 мая в Кремле снова отказались раскрывать состав российской делегации для переговоров в Стамбуле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил на брифинге, что информация будет обнародована после получения соответствующих указаний от главы государства. По его словам, все сказанное президентом Владимиром Путиным в ночном заявлении 11 мая, все сохраняет свою актуальность. Представитель Кремля подчеркнул, что российская делегация будет ждать украинскую сторону в Стамбуле 15 мая.
До этого президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о своем намерении вернуться в Москву после визита в Китай, чтобы обсудить с Путиным ситуацию вокруг Украины. По словам бразильского лидера, он планирует передать просьбы украинских властей относительно возможных переговоров и состава делегаций для мирного урегулирования конфликта.