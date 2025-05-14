Ушаков: местом переговоров занимаются генконсульство РФ и власти Турции

14 мая в Кремле снова отказались раскрывать состав российской делегации для переговоров в Стамбуле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил на брифинге, что информация будет обнародована после получения соответствующих указаний от главы государства. По его словам, все сказанное президентом Владимиром Путиным в ночном заявлении 11 мая, все сохраняет свою актуальность. Представитель Кремля подчеркнул, что российская делегация будет ждать украинскую сторону в Стамбуле 15 мая.