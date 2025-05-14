Посол: стамбульские договоренности могут стать основой урегулирования на Украине
Согласованный в 2022 г. представителями России и Украины в Стамбуле текст договора при внесении в него корректив может стать основой для урегулирования конфликта. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Украина должна официально задекларировать это, и должны подтвердить другие государства, в том числе НАТО, что Украина будет внеблоковым государством», – прокомментировал Мирошник одно из главных положений проекта соглашения накануне возможных переговоров 15 мая в Стамбуле.
Посол отметил, что важно внести условия об украинской армии и количестве вооружений. «Речь идет об уменьшении армии, уменьшении количества вооружений, которые могут находиться в распоряжении Украины», – сказал он. Дипломат также считает необходимой отмену дискриминационных законов о церкви и языке.
13 мая Мирошник сообщил, что Украина почти на четверть увеличила число обстрелов с 4 мая, несмотря на предложение Москвы о прекращении огня. Больше всего тогда пострадали приграничные районы Белгородской, Курской и Брянской областей.