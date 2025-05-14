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Посол: стамбульские договоренности могут стать основой урегулирования на Украине

Ведомости

Согласованный в 2022 г. представителями России и Украины в Стамбуле текст договора при внесении в него корректив может стать основой для урегулирования конфликта. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Украина должна официально задекларировать это, и должны подтвердить другие государства, в том числе НАТО, что Украина будет внеблоковым государством», – прокомментировал Мирошник одно из главных положений проекта соглашения накануне возможных переговоров 15 мая в Стамбуле.

Посол отметил, что важно внести условия об украинской армии и количестве вооружений. «Речь идет об уменьшении армии, уменьшении количества вооружений, которые могут находиться в распоряжении Украины», – сказал он. Дипломат также считает необходимой отмену дискриминационных законов о церкви и языке.

13 мая Мирошник сообщил, что Украина почти на четверть увеличила число обстрелов с 4 мая, несмотря на предложение Москвы о прекращении огня. Больше всего тогда пострадали приграничные районы Белгородской, Курской и Брянской областей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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