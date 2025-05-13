Мирошник: с 4 мая Киев на четверть нарастил число обстрелов
Несмотря на предложение Москвы о прекращении огня, вооруженные силы Украины (ВСУ) почти на четверть увеличили число обстрелов. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.
Наиболее интенсивным обстрелам со стороны украинских войск подверглись приграничные районы Белгородской, Курской и Брянской областей. По словам Мирошника, с 4 по 11 мая в результате обстрелов пострадал 91 мирный житель. Погиб 21 человек, еще 70 получили ранения, среди них – шесть детей. ВСУ выпустили по меньшей мере 2636 боеприпасов по гражданским целям на российских территориях.
В конце апреля президент России Владимир Путин объявил о трехдневном перемирии в украинском конфликте в связи с празднованием 80-летия Победы. Режим прекращения огня действовал с 0:00 мск 8 мая до 0:00 мск 11 мая. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ предложил ввести 30-дневное прекращение огня и начать мирные переговоры. По данным Минобороны РФ, за время перемирия украинская армия предприняла пять попыток прорыва через госграницу в Курской и Белгородской областях. Зафиксировано свыше 14 000 нарушений режима прекращения огня со стороны Киева.
11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле без предварительных условий. Встреча назначена на 15 мая. По словам Зеленского, Киев готов к ней, но в случае подтверждения Москвой полного прекращения огня с 12 мая.