Мирошник: с 4 мая Киев на четверть нарастил число обстрелов

В конце апреля президент России Владимир Путин объявил о трехдневном перемирии в украинском конфликте в связи с празднованием 80-летия Победы. Режим прекращения огня действовал с 0:00 мск 8 мая до 0:00 мск 11 мая. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ предложил ввести 30-дневное прекращение огня и начать мирные переговоры. По данным Минобороны РФ, за время перемирия украинская армия предприняла пять попыток прорыва через госграницу в Курской и Белгородской областях. Зафиксировано свыше 14 000 нарушений режима прекращения огня со стороны Киева.