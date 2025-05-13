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Мирошник: с 4 мая Киев на четверть нарастил число обстрелов

Ведомости

Несмотря на предложение Москвы о прекращении огня, вооруженные силы Украины (ВСУ) почти на четверть увеличили число обстрелов. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

Наиболее интенсивным обстрелам со стороны украинских войск подверглись приграничные районы Белгородской, Курской и Брянской областей. По словам Мирошника, с 4 по 11 мая в результате обстрелов пострадал 91 мирный житель. Погиб 21 человек, еще 70 получили ранения, среди них – шесть детей. ВСУ выпустили по меньшей мере 2636 боеприпасов по гражданским целям на российских территориях.

В конце апреля президент России Владимир Путин объявил о трехдневном перемирии в украинском конфликте в связи с празднованием 80-летия Победы. Режим прекращения огня действовал с 0:00 мск 8 мая до 0:00 мск 11 мая. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ предложил ввести 30-дневное прекращение огня и начать мирные переговоры. По данным Минобороны РФ, за время перемирия украинская армия предприняла пять попыток прорыва через госграницу в Курской и Белгородской областях. Зафиксировано свыше 14 000 нарушений режима прекращения огня со стороны Киева.

11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле без предварительных условий. Встреча назначена на 15 мая. По словам Зеленского, Киев готов к ней, но в случае подтверждения Москвой полного прекращения огня с 12 мая.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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