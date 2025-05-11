Минобороны сообщило о попытках прорыва ВСУ через границу во время перемирия

Минобороны сообщило о попытках прорыва ВСУ через границу во время перемирияСо стороны Киева было зафиксировало более 14 000 нарушений режима прекращения огня
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время перемирия предприняли пять попыток прорыва через государственную границу РФ в Курской и Белгородской областях, сообщили в Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, было зафиксировало более 14 000 нарушений режима прекращения огня со стороны Украины. Там подчеркнули, что все группировки российских войск в зоне спецоперации с полуночи 8 мая и до 11 мая «строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях».
При этом российские военнослужащие зеркально реагировали на нарушения ВСУ режима прекращения огня, с окончанием действия перемирия ВС РФ продолжили проведение спецоперации.
Президент РФ Владимир Путин в конце апреля объявил о трехдневном перемирии в российско-украинском конфликте на период празднования Дня Победы. Сообщалось, что режим прекращения огня начнет действовать с 0:00 мск 8 мая и завершится 0:00 мск 11 мая. Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести вместо короткого перемирия 30-дневное прекращение огня начать мирные переговоры. Несмотря на отказ Украины, РФ оставила в силе объявленное перемирие.