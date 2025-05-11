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Минобороны сообщило о попытках прорыва ВСУ через границу во время перемирия

Со стороны Киева было зафиксировало более 14 000 нарушений режима прекращения огня
Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время перемирия предприняли пять попыток прорыва через государственную границу РФ в Курской и Белгородской областях, сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, было зафиксировало более 14 000 нарушений режима прекращения огня со стороны Украины. Там подчеркнули, что все группировки российских войск в зоне спецоперации с полуночи 8 мая и до 11 мая «строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях».

При этом российские военнослужащие зеркально реагировали на нарушения ВСУ режима прекращения огня, с окончанием действия перемирия ВС РФ продолжили проведение спецоперации.

Президент РФ Владимир Путин в конце апреля объявил о трехдневном перемирии в российско-украинском конфликте на период празднования Дня Победы. Сообщалось, что режим прекращения огня начнет действовать с 0:00 мск 8 мая и завершится 0:00 мск 11 мая. Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести вместо короткого перемирия 30-дневное прекращение огня начать мирные переговоры. Несмотря на отказ Украины, РФ оставила в силе объявленное перемирие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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