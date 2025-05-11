Минобороны сообщило о попытках прорыва ВСУ через границу во время перемирия

По данным оборонного ведомства, было зафиксировало более 14 000 нарушений режима прекращения огня со стороны Украины. Там подчеркнули, что все группировки российских войск в зоне спецоперации с полуночи 8 мая и до 11 мая «строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях».