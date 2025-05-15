Переговоры российской и украинской делегаций в Турции начнутся после обеда
Переговоры между российской и украинской делегациями в Турции начнутся «ориентировочно после обеда», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник. Точное время начала встречи пока не уточняется. Сообщалось, что Украина определит состав делегации после переговоров Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского. Они планируются около 13:00-14:00 мск.
Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. В составе российской стороны также будут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию представят глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.
Ожидается, что переговоры пройдут в резиденции президента Турции во дворце Долмабахче, расположенном на берегу Босфора. Однако в графике турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана встречи с российской и украинской делегациями не запланированы.
Помощник президента России Юрий Ушаков до этого сообщал, что на переговорах в Стамбуле будут обсуждаться как политические, так и технические вопросы.