Переговоры российской и украинской делегаций в Турции начнутся после обеда

Переговоры между российской и украинской делегациями в Турции начнутся «ориентировочно после обеда», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник. Точное время начала встречи пока не уточняется. Сообщалось, что Украина определит состав делегации после переговоров Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского. Они планируются около 13:00-14:00 мск.