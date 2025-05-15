Швейцария присоединилась к 16-му пакету санкций ЕС против РФ

14 мая комитет постоянных представителей Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций против России. Словакия и Венгрия выразили готовность поддержать его, назвав пакет «относительно слабым». По данным портала Euractiv, новый комплекс ограничений включает заморозку активов российских бизнесменов и «высокопоставленных политиков», а также запрет на их въезд в страны ЕС. Кроме того, Евросоюз планирует запретить экспорт химикатов, которые могут использоваться в производстве оружия, и ввести санкции против компаний, подозреваемых в участии в обходе ограничений.