Швейцария присоединилась к 16-му пакету санкций ЕС против РФ
Швейцария официально присоединилась ко всем мерам 16-го пакета санкций Европейского союза в отношении России. Об этом сообщила пресс-служба швейцарского Федерального совета.
«Это усиливает влияние мер ЕС», – говорится в заявлении.
В документе уточняется, что новые ограничения вступают в силу с 15 мая.
14 мая комитет постоянных представителей Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций против России. Словакия и Венгрия выразили готовность поддержать его, назвав пакет «относительно слабым». По данным портала Euractiv, новый комплекс ограничений включает заморозку активов российских бизнесменов и «высокопоставленных политиков», а также запрет на их въезд в страны ЕС. Кроме того, Евросоюз планирует запретить экспорт химикатов, которые могут использоваться в производстве оружия, и ввести санкции против компаний, подозреваемых в участии в обходе ограничений.
Bloomberg отмечал, что меры этого пакета являются «более постепенными» по сравнению с предыдущими раундами. Предполагалось, что это связано с предстоящими переговорами между Россией и Украиной в Стамбуле.