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Мединский скоро сделает заявление в Стамбуле

Делегация России заявила о готовности к компромиссам
Ведомости

Помощник президента Владимир Мединский сделает заявление в 17:30 мск. Заявление будет сделано в генконсульстве РФ в Стамбуле, сообщает ТАСС. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова говорила, что переговоры ожидаются во второй половине дня.

Мединский заявил, что делегация России сохраняет рабочий настрой. «Готовы к работе, к возобновлению хода стамбульских переговоров. Готовы к возможным компромиссам, к их обсуждению», – сказал Мединский в эфире телеканала «Россия 24».

Российскую делегацию возглавляет Мединский. Также в нее вошли замглавы МИДа Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Украина пока официально не называла свой состав переговорщиков.

Грядущие переговоры должны стать первой встречей стран за три года: диалог между сторонами был прерван весной 2022 г. по инициативе Украины.

Мединский отмечал, что цель переговоров заключается в достижении прочного мира путем устранения первопричин конфликта. По его словам, делегация РФ намерена работать конструктивно и сосредоточиться на ключевых вопросах урегулирования.

Президент США Дональд Трамп, комментируя уровень представительства российской делегации на переговорах в Стамбуле, заявил журналистам на борту самолета перед вылетом в ОАЭ, что он «не разочарован».

Трамп добавил, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине «ничего не произойдет», пока он лично не встретится с президентом России Владимиром Путиным.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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