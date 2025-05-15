Мединский скоро сделает заявление в Стамбуле

Мединский скоро сделает заявление в СтамбулеДелегация России заявила о готовности к компромиссам
Мединский заявил, что делегация России сохраняет рабочий настрой. «Готовы к работе, к возобновлению хода стамбульских переговоров. Готовы к возможным компромиссам, к их обсуждению», – сказал Мединский в эфире телеканала «Россия 24».
Российскую делегацию возглавляет Мединский. Также в нее вошли замглавы МИДа Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Украина пока официально не называла свой состав переговорщиков.
Грядущие переговоры должны стать первой встречей стран за три года: диалог между сторонами был прерван весной 2022 г. по инициативе Украины.
Мединский отмечал, что цель переговоров заключается в достижении прочного мира путем устранения первопричин конфликта. По его словам, делегация РФ намерена работать конструктивно и сосредоточиться на ключевых вопросах урегулирования.
Президент США Дональд Трамп, комментируя уровень представительства российской делегации на переговорах в Стамбуле, заявил журналистам на борту самолета перед вылетом в ОАЭ, что он «не разочарован».
Трамп добавил, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине «ничего не произойдет», пока он лично не встретится с президентом России Владимиром Путиным.