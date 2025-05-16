Субстантивных предложений по возобновлению работы совета «Россия – НАТО» не было
Предметных предложений по возобновлению работы совета «Россия – НАТО» не было. Об этом рассказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя материал Bloomberg.
По его словам, сейчас трудно говорить о возобновлении партнерства или диалога во время того, как Североатлантический альянс «фактически воюет» с Россией.
«Хотя все вопросы, связанные с безопасностью, стратегической стабильностью на европейском континенте, конечно же, нужно обсуждать. И делать это нужно начинать как можно скорее», – подчеркнул Песков.
15 мая Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что США предложили НАТО и России возобновить переговоры и встречи в рамках совета «Россия – НАТО» в контексте урегулирования на Украине. Совет фактически прекратил работу после начала спецоперации на Украине в 2022 г.
В 1997 г. Россия и НАТО подписали Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности. В 2002 г. для совместных проектов стороны создали совет «Россия – НАТО». После присоединения Крыма к России в 2014 г. альянс заморозил сотрудничество, ввел санкции и в 2017 г. развернул четыре батальона в странах Балтии и Польше. В 2021 г. Россия потребовала гарантий нерасширения НАТО на восток и получила отказ. После начала спецоперации альянс признал РФ главной угрозой, прекратил диалог и объявил об увеличении численности сил быстрого реагирования до 300 000 военнослужащих.