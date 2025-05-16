Субстантивных предложений по возобновлению работы совета «Россия – НАТО» не было

В 1997 г. Россия и НАТО подписали Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности. В 2002 г. для совместных проектов стороны создали совет «Россия – НАТО». После присоединения Крыма к России в 2014 г. альянс заморозил сотрудничество, ввел санкции и в 2017 г. развернул четыре батальона в странах Балтии и Польше. В 2021 г. Россия потребовала гарантий нерасширения НАТО на восток и получила отказ. После начала спецоперации альянс признал РФ главной угрозой, прекратил диалог и объявил об увеличении численности сил быстрого реагирования до 300 000 военнослужащих.