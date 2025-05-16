Газета
Телеграм
/ Политика

Субстантивных предложений по возобновлению работы совета «Россия – НАТО» не было

Ведомости

Предметных предложений по возобновлению работы совета «Россия – НАТО» не было. Об этом рассказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя материал Bloomberg.

По его словам, сейчас трудно говорить о возобновлении партнерства или диалога во время того, как Североатлантический альянс «фактически воюет» с Россией.

«Хотя все вопросы, связанные с безопасностью, стратегической стабильностью на европейском континенте, конечно же, нужно обсуждать. И делать это нужно начинать как можно скорее», – подчеркнул Песков.

15 мая Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что США предложили НАТО и России возобновить переговоры и встречи в рамках совета «Россия – НАТО» в контексте урегулирования на Украине. Совет фактически прекратил работу после начала спецоперации на Украине в 2022 г.

В 1997 г. Россия и НАТО подписали Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности. В 2002 г. для совместных проектов стороны создали совет «Россия – НАТО». После присоединения Крыма к России в 2014 г. альянс заморозил сотрудничество, ввел санкции и в 2017 г. развернул четыре батальона в странах Балтии и Польше. В 2021 г. Россия потребовала гарантий нерасширения НАТО на восток и получила отказ. После начала спецоперации альянс признал РФ главной угрозой, прекратил диалог и объявил об увеличении численности сил быстрого реагирования до 300 000 военнослужащих.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных