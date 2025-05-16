Путин провел совещание с Совбезом по информационной безопасности
Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза по обеспечению информационной безопасности. Мероприятие прошло в формате видеоконференции, сообщается на сайте Кремля.
«Вопрос важный, все понимают, насколько. Особенно для России и – сейчас», – начал встречу Путин.
Предыдущее совещание с постоянными членами Совбеза Путин провел 25 апреля. Тогда обсуждалось развитие оборонно-промышленного комплекса.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время лекции на марафоне «Знание. Первые» высказал мнение, что информационные войны сейчас могут быть серьезными и сокрушительными. Однако, добавил он, настоящая победа «все равно куется на поле боя».
7 мая «Интерфакс» сообщал, что с января по апрель 2025 г. Роскомнадзор зафиксировал 30 инцидентов, связанных с утечками персональных данных. Как писали «Ведомости» в январе, в 2024 г. сервис DLBI зафиксировал 382 утечки, что меньше, чем 445 в 2023 г., но объем утечек вырос: 438 млн телефонных номеров и 227 млн e-mail адресов, на 70% больше, чем в прошлом году.