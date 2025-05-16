Трамп допустил звонок Путину для обсуждения ситуации на Украине
Президент США Дональд Трамп может позвонить президенту России Владимиру Путину для обсуждения прекращения украинского конфликта. Американский лидер допустил такую возможность, общаясь с журналистами на борту президентского самолета, вылетавшего из Абу-Даби, сообщает CNN.
Кроме того, по словам Трампа, они с Путиным «должны встретиться» и «встретятся».
«Я думаю, что мы решим эту проблему, а может, и нет, но, по крайней мере, мы будем знать. И если мы не решим эту проблему, это будет очень интересно», – добавил он.
16 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о необходимости проведения встречи Путина и Трампа. Но, по его словам, для результативности к ней нужно готовиться. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, для подготовки встречи Путина и Трампа требуется целый ряд предпосылок. Замминистра отмечал, что «это вопрос не только прогресса или его отсутствия по Украине».