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Трамп допустил звонок Путину для обсуждения ситуации на Украине

Ведомости

Президент США Дональд Трамп может позвонить президенту России Владимиру Путину для обсуждения прекращения украинского конфликта. Американский лидер допустил такую возможность, общаясь с журналистами на борту президентского самолета, вылетавшего из Абу-Даби, сообщает CNN.

Кроме того, по словам Трампа, они с Путиным «должны встретиться» и «встретятся».

«Я думаю, что мы решим эту проблему, а может, и нет, но, по крайней мере, мы будем знать. И если мы не решим эту проблему, это будет очень интересно», – добавил он.

16 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о необходимости проведения встречи Путина и Трампа. Но, по его словам, для результативности к ней нужно готовиться. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, для подготовки встречи Путина и Трампа требуется целый ряд предпосылок. Замминистра отмечал, что «это вопрос не только прогресса или его отсутствия по Украине».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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