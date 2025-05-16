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В Кремле заявили о необходимости подготовки к встрече Трампа и Путина

Ведомости

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходима, но для результативности к ней нужно готовиться, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Встреча в верхах должна быть подготовлена. И она должна быть результативной. <...> Вместе с тем такая встреча [ Путина и Трампа] безусловно необходима», – сказал он, добавив, что встречам в верхах всегда предшествуют длительные консультации и экспертные переговоры.

Днем ранее Песков сообщал, что пока подготовки к переговорам двух лидеров не ведется. «Вопрос пока в предметном плане не согласовывался, не поднимался, поэтому здесь пока нам сказать нечего», – уточнил представитель Кремля.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что для подготовки встречи Путина и Трампа требуется целый ряд предпосылок.

Тем не менее, Трамп заявил, что хочет встретиться с Путиным, как только сможет. Вопрос о возможной встрече президентов могут решить в течение 2-3 недель.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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