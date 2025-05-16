В Кремле заявили о необходимости подготовки к встрече Трампа и Путина
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходима, но для результативности к ней нужно готовиться, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Встреча в верхах должна быть подготовлена. И она должна быть результативной. <...> Вместе с тем такая встреча [ Путина и Трампа] безусловно необходима», – сказал он, добавив, что встречам в верхах всегда предшествуют длительные консультации и экспертные переговоры.
Днем ранее Песков сообщал, что пока подготовки к переговорам двух лидеров не ведется. «Вопрос пока в предметном плане не согласовывался, не поднимался, поэтому здесь пока нам сказать нечего», – уточнил представитель Кремля.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что для подготовки встречи Путина и Трампа требуется целый ряд предпосылок.
Тем не менее, Трамп заявил, что хочет встретиться с Путиным, как только сможет. Вопрос о возможной встрече президентов могут решить в течение 2-3 недель.