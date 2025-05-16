В Кремле заявили о необходимости подготовки к встрече Трампа и Путина

«Встреча в верхах должна быть подготовлена. И она должна быть результативной. <...> Вместе с тем такая встреча [ Путина и Трампа] безусловно необходима», – сказал он, добавив, что встречам в верхах всегда предшествуют длительные консультации и экспертные переговоры.