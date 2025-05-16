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Сирия заключила соглашение с DP World об управлении портом Тартус

Ведомости

Главное управление сухопутных и морских портов Сирии заключило с логистическим оператором Dubai Ports World (DP World) из ОАЭ меморандум на $800 млн, который предусматривает развитие и эксплуатацию многофункционального терминала в морском порту Тартус. Об этом сообщило сирийское информационное агентство SANA.

Сделка также предполагает совместную работу по созданию промышленных кластеров и свободных экономических зон на территории порта. Она позволит повысить эффективность порта, нарастить его эксплуатационные возможности и усилить роль как ключевого узла региональной и международной торговли.

В декабре 2024 г. вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Бывший президент Сирии Башар Асад получил политическое убежище в России. Исполняющим обязанности главы государства стал Ахмед аш-Шараа.

21 января 2025 г. директор таможенного управления провинции Тартус Риад Джуди рассказал, что власти Сирии расторгли соглашение с российской компанией «Стройтрансгаз» об управлении портом Тартус. Сирийское правительство начало работать над реструктуризацией порта и собиралось восстановить его полноценную работу. В январе он практически не использовался из-за высоких сборов и стоимости логистических услуг.

20 марта президент РФ Владимир Путин направил послание аш-Шараа. Он подтвердил неизменную готовность России продолжать развивать практическое взаимодействие с сирийским руководством по всем вопросам двустороннего сотрудничества, чтобы укрепить традиционно дружественные отношения между странами.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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