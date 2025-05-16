Сирия заключила соглашение с DP World об управлении портом Тартус

21 января 2025 г. директор таможенного управления провинции Тартус Риад Джуди рассказал, что власти Сирии расторгли соглашение с российской компанией «Стройтрансгаз» об управлении портом Тартус. Сирийское правительство начало работать над реструктуризацией порта и собиралось восстановить его полноценную работу. В январе он практически не использовался из-за высоких сборов и стоимости логистических услуг.