Сирия заключила соглашение с DP World об управлении портом Тартус
Главное управление сухопутных и морских портов Сирии заключило с логистическим оператором Dubai Ports World (DP World) из ОАЭ меморандум на $800 млн, который предусматривает развитие и эксплуатацию многофункционального терминала в морском порту Тартус. Об этом сообщило сирийское информационное агентство SANA.
Сделка также предполагает совместную работу по созданию промышленных кластеров и свободных экономических зон на территории порта. Она позволит повысить эффективность порта, нарастить его эксплуатационные возможности и усилить роль как ключевого узла региональной и международной торговли.
В декабре 2024 г. вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Бывший президент Сирии Башар Асад получил политическое убежище в России. Исполняющим обязанности главы государства стал Ахмед аш-Шараа.
21 января 2025 г. директор таможенного управления провинции Тартус Риад Джуди рассказал, что власти Сирии расторгли соглашение с российской компанией «Стройтрансгаз» об управлении портом Тартус. Сирийское правительство начало работать над реструктуризацией порта и собиралось восстановить его полноценную работу. В январе он практически не использовался из-за высоких сборов и стоимости логистических услуг.
20 марта президент РФ Владимир Путин направил послание аш-Шараа. Он подтвердил неизменную готовность России продолжать развивать практическое взаимодействие с сирийским руководством по всем вопросам двустороннего сотрудничества, чтобы укрепить традиционно дружественные отношения между странами.