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Путин направил послание президенту Сирии

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин направил послание главе Сирии, лидеру «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) Ахмеду Шараа. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер выразил свою поддержку усилиям нового сирийского правительства, направленным на скорейшую стабилизацию ситуации в стране. Он акцентировал внимание на необходимости обеспечения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирии.

Кроме того, Путин подтвердил неизменную готовность России продолжать развивать практическое взаимодействие с сирийским руководством по всем вопросам двустороннего сотрудничества, чтобы укрепить традиционно дружественные отношения между Россией и Сирией.

Временный президент Сирии Ахмед Шараа вечером 13 марта подписал конституционную декларацию переходного периода. Новый основной закон, который должен инициировать процесс либерализации власти в стране, будет действовать в течение пяти лет.

Эта конституционная декларация пришла на смену действовавшей с 2012 г. конституции, отмененной в конце января 2025 г., которая была введена при свергнутом в прошлом году президенте Башаре Асаде.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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