Путин направил послание президенту Сирии
Президент РФ Владимир Путин направил послание главе Сирии, лидеру «Хайят Тахрир аш-Шам»
Российский лидер выразил свою поддержку усилиям нового сирийского правительства, направленным на скорейшую стабилизацию ситуации в стране. Он акцентировал внимание на необходимости обеспечения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирии.
Кроме того, Путин подтвердил неизменную готовность России продолжать развивать практическое взаимодействие с сирийским руководством по всем вопросам двустороннего сотрудничества, чтобы укрепить традиционно дружественные отношения между Россией и Сирией.
Временный президент Сирии Ахмед Шараа вечером 13 марта подписал конституционную декларацию переходного периода. Новый основной закон, который должен инициировать процесс либерализации власти в стране, будет действовать в течение пяти лет.
Эта конституционная декларация пришла на смену действовавшей с 2012 г. конституции, отмененной в конце января 2025 г., которая была введена при свергнутом в прошлом году президенте Башаре Асаде.