Украина расторгла соглашение с Россией о таможенном сотрудничестве

В 2024 г. Украина вышла из соглашений с Россией, Белоруссией в рамках Содружества независимых государств (СНГ). В частности, из соглашения о межгосударственном обмене отправлениями специальной связи, о сотрудничестве в области изучения, разведки и использования минерально-сырьевых ресурсов и соглашения о взаимном зачете в общий трудовой стаж и выслуге лет службы в органах прокуратуры в странах СНГ. Помимо этого, Киев вышел из соглашения о мерах по предупреждению и пресечению ложных товарных знаков и географических указаний.