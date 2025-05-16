Украина расторгла соглашение с Россией о таможенном сотрудничестве
Украинская сторона прекратила действие межправительственного соглашения с Россией о сотрудничестве в таможенной сфере. Об этом сообщил представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.
Причины решения Украины выйти из соглашения не уточняются.
Соответствующий документ РФ и Украина подписали 24 июня 1993 г. в Киеве. Он регулировал взаимодействие между странами в таможенной сфере.
В 2024 г. Украина вышла из соглашений с Россией, Белоруссией в рамках Содружества независимых государств (СНГ). В частности, из соглашения о межгосударственном обмене отправлениями специальной связи, о сотрудничестве в области изучения, разведки и использования минерально-сырьевых ресурсов и соглашения о взаимном зачете в общий трудовой стаж и выслуге лет службы в органах прокуратуры в странах СНГ. Помимо этого, Киев вышел из соглашения о мерах по предупреждению и пресечению ложных товарных знаков и географических указаний.
В июле 2022 г. Верховная рада Украины приняла закон о выходе из соглашения между странами СНГ о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах.