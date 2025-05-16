Писториус призвал готовиться к прекращению огня между Россией и Украиной

Прямые переговоры между Россией и Украиной прошли сегодня в Стамбуле. Они продлились меньше двух часов. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, а украинскую – министр обороны Рустем Умеров. По итогам стороны договорились провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Также Киев запросил встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Москва приняла это к сведению.