Писториус призвал готовиться к прекращению огня между Россией и Украиной
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что европейские страны должны готовиться к возможному прекращению огня между Россией и Украиной. Однако он подчеркнул, что временное перемирие не гарантирует достижение устойчивого мира.
«Мы должны быть готовы ко дню X, когда наступит перемирие», – сказал Писториус (цитата по Tagesschau).
По его словам, Европа должна предварительно подготовиться к диалогу. Министр также высказал мнение, что сегодняшние переговоры продемонстрировали неготовность России к прекращению боевых действий.
Прямые переговоры между Россией и Украиной прошли сегодня в Стамбуле. Они продлились меньше двух часов. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, а украинскую – министр обороны Рустем Умеров. По итогам стороны договорились провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Также Киев запросил встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Москва приняла это к сведению.
Мединский после встречи заявил, что российская сторона удовлетворена результатами переговоров. Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщал, что достигнута договоренность о проведении новой встречи между делегациями РФ и Украины.