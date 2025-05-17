В конгрессе США на фоне переговоров в Турции призвали к санкциям против РФ

Bloomberg писал, что проект о пошлинах в 500% может вступить в силу, если российское руководство не начнет «серьезные переговоры» о прекращении конфликта на Украине. 14 мая министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро также заявлял, что США и страны Европы должны подготовиться к «разрушительным санкциям» против Москвы, чтобы заставить ее остановить украинский конфликт. Министр тогда упомянул, что сенатор Грэм разработал пакет санкций с 500%-ными тарифами на импорт российской нефти.