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В конгрессе США на фоне переговоров в Турции призвали к санкциям против РФ

Ведомости

После российско-украинских переговоров в Турции американские сенаторы возобновили призывы к конгрессу США принять санкции против России, но голосования по законопроектам пока не запланированы, передает Reuters. 

Прошедшая в Стамбуле встреча, как отмечает Reuters, не показала «существенного прогресса», а украинский источник назвал выдвинутые Москвой условия «непригодными для начала». Сенатор от демократов Ричард Блументал в своем заявлении после переговоров призвал к голосованию по проекту о новых санкциях. Российские власти, как отмечается в заявлении, будут продолжать «медленно продвигать усилия по прекращению огня», пока для экономики РФ не наступят серьезные последствия.

1 апреля Блументал и сенатор-республиканец Линдси Грэм представили законопроект, который предполагает в том числе введение 500% тарифа на импорт в США из стран, которые покупают российские энергоносители, напоминает Reuters. Соавторами инициативы выступили «не менее» 73 из 100 членов палаты, при этом пока неясно, когда проект вынесут на голосование. По данным Reuters, в апреле также была представлена похожая мера, которую также разработали члены обеих партий.

Bloomberg писал, что проект о пошлинах в 500% может вступить в силу, если российское руководство не начнет «серьезные переговоры» о прекращении конфликта на Украине. 14 мая министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро также заявлял, что США и страны Европы должны подготовиться к «разрушительным санкциям» против Москвы, чтобы заставить ее остановить украинский конфликт. Министр тогда упомянул, что сенатор Грэм разработал пакет санкций с 500%-ными тарифами на импорт российской нефти.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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