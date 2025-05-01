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Сенат США поддержал пошлины в 500% для стран, закупающих нефть и газ из России

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Сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм заявил, что 72 его коллеги в Сенате поддержали законопроект, который вводит новые санкции против России. Меры включают в себя пошлины в 500% на импорт из стран, которые покупают у России нефть и газ, передает Bloomberg.

Проект может вступить в силу, если российское руководство не начнет «серьезные переговоры» о прекращении конфликта на Украине, пишет агентство. Инициатива включает в себя введение пошлин на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран, следует из проекта. Другие санкции также запретят гражданам США покупать российский суверенный долг.

«Я хочу договориться о прекращении войны, достойно и справедливо. Я думаю, что [президент США Дональд] Трамп – лучший человек для достижения этой цели, но эти санкции отражают точку зрения Сената, что мы видим, что главным плохим парнем является Россия», – сказал Грэм.

Президент России Владимир Путин, считает сенатор, «совершит огромную ошибку, если попытается играть с Трампом», а этот законопроект – «инструмент в арсенале лидера США. Грэм добавил, что у него достаточно поддержки в Палате представителей, чтобы вынести законопроект о санкциях на голосование.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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