Сенат США поддержал пошлины в 500% для стран, закупающих нефть и газ из России

Проект может вступить в силу, если российское руководство не начнет «серьезные переговоры» о прекращении конфликта на Украине, пишет агентство. Инициатива включает в себя введение пошлин на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран, следует из проекта. Другие санкции также запретят гражданам США покупать российский суверенный долг.