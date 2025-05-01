Сенат США поддержал пошлины в 500% для стран, закупающих нефть и газ из России
Сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм заявил, что 72 его коллеги в Сенате поддержали законопроект, который вводит новые санкции против России. Меры включают в себя пошлины в 500% на импорт из стран, которые покупают у России нефть и газ, передает Bloomberg.
Проект может вступить в силу, если российское руководство не начнет «серьезные переговоры» о прекращении конфликта на Украине, пишет агентство. Инициатива включает в себя введение пошлин на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран, следует из проекта. Другие санкции также запретят гражданам США покупать российский суверенный долг.
«Я хочу договориться о прекращении войны, достойно и справедливо. Я думаю, что [президент США Дональд] Трамп – лучший человек для достижения этой цели, но эти санкции отражают точку зрения Сената, что мы видим, что главным плохим парнем является Россия», – сказал Грэм.
Президент России Владимир Путин, считает сенатор, «совершит огромную ошибку, если попытается играть с Трампом», а этот законопроект – «инструмент в арсенале лидера США. Грэм добавил, что у него достаточно поддержки в Палате представителей, чтобы вынести законопроект о санкциях на голосование.