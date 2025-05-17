Песков не стал комментировать «сливы» о выдвижении Киеву условий для перемирия

Вечером 16 мая в стамбульской резиденции Долмабахче прошли двухчасовые переговоры России и Украины. Российскую делегацию возглавлял помощник президента России Владимир Мединский с командой в рангах заместителей дипломатических и военных ведомств. Главным в украинской команде был министр обороны Рустем Умеров. По итогам встречи Москва и Киев договорились подготовить и произвести крупнейший с начала боевых действий в феврале 2022 г. обмен пленными 1000 на 1000 и, без указания сроков, – обменяться своим видением планов возможного прекращения огня.