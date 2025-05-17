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Песков не стал комментировать «сливы» о выдвижении Киеву условий для перемирия

Ведомости

Российская сторона не будет комментировать информацию о выдвинутых Москвой условиях для установления перемирия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

Журналист Reuters со ссылкой на украинские источники заявил, что РФ на переговорах перечислила несколько условий, выполнение которых Киевом, как утверждается, позволит заключить перемирие. В их числе нейтральный статус Украины, взаимные репарации, а также признание пяти субъектов, которые вошли в состав России. 

«Нет, мы не будем комментировать никакие условия. Я еще раз повторяю, переговоры ведутся и должны вестись абсолютно за закрытыми дверями. Это в интересах результативности этих переговоров, поэтому все такие сливы мы комментировать не будем», – сказал Песков.

Вечером 16 мая в стамбульской резиденции Долмабахче прошли двухчасовые переговоры России и Украины. Российскую делегацию возглавлял помощник президента России Владимир Мединский с командой в рангах заместителей дипломатических и военных ведомств. Главным в украинской команде был министр обороны Рустем Умеров. По итогам встречи Москва и Киев договорились подготовить и произвести крупнейший с начала боевых действий в феврале 2022 г. обмен пленными 1000 на 1000 и, без указания сроков, – обменяться своим видением планов возможного прекращения огня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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