Песков не стал комментировать «сливы» о выдвижении Киеву условий для перемирия
Российская сторона не будет комментировать информацию о выдвинутых Москвой условиях для установления перемирия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналист Reuters со ссылкой на украинские источники заявил, что РФ на переговорах перечислила несколько условий, выполнение которых Киевом, как утверждается, позволит заключить перемирие. В их числе нейтральный статус Украины, взаимные репарации, а также признание пяти субъектов, которые вошли в состав России.
«Нет, мы не будем комментировать никакие условия. Я еще раз повторяю, переговоры ведутся и должны вестись абсолютно за закрытыми дверями. Это в интересах результативности этих переговоров, поэтому все такие сливы мы комментировать не будем», – сказал Песков.
Вечером 16 мая в стамбульской резиденции Долмабахче прошли двухчасовые переговоры России и Украины. Российскую делегацию возглавлял помощник президента России Владимир Мединский с командой в рангах заместителей дипломатических и военных ведомств. Главным в украинской команде был министр обороны Рустем Умеров. По итогам встречи Москва и Киев договорились подготовить и произвести крупнейший с начала боевых действий в феврале 2022 г. обмен пленными 1000 на 1000 и, без указания сроков, – обменяться своим видением планов возможного прекращения огня.