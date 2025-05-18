Папа римский встретится с Зеленским после своей инаугурации в Ватикане
Папа римский Лев XIV проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским днем 18 мая после своей инаугурации в Ватикане. Об этом сообщает The New York Times.
Ранее в этот же день понтифик уже поприветствовал Зеленского. Они пожали друг другу руки.
18 мая в Ватикане состоялась церемония интронизации папы римского. Льву XIV вручили символы папской власти – «перстень рыбака» и паллий – шерстяную ленту с вышитыми крестами. Понтификат нового папы официально начался. Лев XIV произнес проповедь на итальянском языке, в которой призвал к созданию единой церкви, которая приветствует всех, ценит разнообразие и отвергает ненависть.
8 мая конклав во время четвертого раунда голосования избрал 69-летнего американского кардинала Роберта Прево новым папой римским. Он выбрал имя Лев XIV в честь Льва XIII, который был папой до 20 июля 1903 г. В свой первой воскресной проповеди понтифик призвал к урегулированию на Украине и в Газе. Он попросил сделать все необходимое для достижения «справедливого и крепкого мира» на Украине, освобождения пленных и возвращения детей к семьям.