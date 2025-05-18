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Папа римский встретится с Зеленским после своей инаугурации в Ватикане

Ведомости

Папа римский Лев XIV проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским днем 18 мая после своей инаугурации в Ватикане. Об этом сообщает The New York Times.

Ранее в этот же день понтифик уже поприветствовал Зеленского. Они пожали друг другу руки.

18 мая в Ватикане состоялась церемония интронизации папы римского. Льву XIV вручили символы папской власти – «перстень рыбака» и паллий – шерстяную ленту с вышитыми крестами. Понтификат нового папы официально начался. Лев XIV произнес проповедь на итальянском языке, в которой призвал к созданию единой церкви, которая приветствует всех, ценит разнообразие и отвергает ненависть.

8 мая конклав во время четвертого раунда голосования избрал 69-летнего американского кардинала Роберта Прево новым папой римским. Он выбрал имя Лев XIV в честь Льва XIII, который был папой до 20 июля 1903 г. В свой первой воскресной проповеди понтифик призвал к урегулированию на Украине и в Газе. Он попросил сделать все необходимое для достижения «справедливого и крепкого мира» на Украине, освобождения пленных и возвращения детей к семьям.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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