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Маск поддержал отказ Дурова заблокировать румынские каналы

Ведомости

Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X поддержал основателя Telegram Павла Дурова, который отказался заблокировать в мессенджере румынские каналы по просьбе правительства одной из стран Западной Европы.

«Слушайте, слушайте», – прокомментировал публикацию Дурова Маск.

18 мая Дуров рассказал, что правительство одной из стран Западной Европы обратилось к Telegram с просьбой, связанной с выборами в Румынии. Основатель мессенджера предложил угадать, власти какой страны написали ему. При этом в скобках он добавил эмодзи багета, который считается символом Франции. Французский МИД отверг обвинения во вмешательстве в президентские выборы в Румынии.

Позднее Дуров уточнил, что с подобной просьбой к нему обратился директор французской внешней политической разведки DGSE Николя Лернер. Он предложил ограничить активность в соцсети «консервативных голосов» накануне выборов в Румынии. Основатель Telegram напомнил, что не ограничивал протестные голоса в России, Белоруссии и Иране. Он добавил, что не будет делать этого и в Европе.

В этот же день в Румынии состоялся второй тур президентских выборов. По данным ЦИК страны, на выборах побеждает мэр Бухареста Никушор Дан, набравший большинство голосов по итогам подсчета 97,59% голосов. По состоянию на 23:30 мск он лидирует с 54,33% голосов против 45,67% у главы партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симиона. При этом в первом туре Симион набрал 40,96% голосов против 20,99% у Дана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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