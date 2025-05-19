Маск поддержал отказ Дурова заблокировать румынские каналы

В этот же день в Румынии состоялся второй тур президентских выборов. По данным ЦИК страны, на выборах побеждает мэр Бухареста Никушор Дан, набравший большинство голосов по итогам подсчета 97,59% голосов. По состоянию на 23:30 мск он лидирует с 54,33% голосов против 45,67% у главы партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симиона. При этом в первом туре Симион набрал 40,96% голосов против 20,99% у Дана.