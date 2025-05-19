Маск поддержал отказ Дурова заблокировать румынские каналы
Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X поддержал основателя Telegram Павла Дурова, который отказался заблокировать в мессенджере румынские каналы по просьбе правительства одной из стран Западной Европы.
«Слушайте, слушайте», – прокомментировал публикацию Дурова Маск.
18 мая Дуров рассказал, что правительство одной из стран Западной Европы обратилось к Telegram с просьбой, связанной с выборами в Румынии. Основатель мессенджера предложил угадать, власти какой страны написали ему. При этом в скобках он добавил эмодзи багета, который считается символом Франции. Французский МИД отверг обвинения во вмешательстве в президентские выборы в Румынии.
Позднее Дуров уточнил, что с подобной просьбой к нему обратился директор французской внешней политической разведки DGSE Николя Лернер. Он предложил ограничить активность в соцсети «консервативных голосов» накануне выборов в Румынии. Основатель Telegram напомнил, что не ограничивал протестные голоса в России, Белоруссии и Иране. Он добавил, что не будет делать этого и в Европе.
В этот же день в Румынии состоялся второй тур президентских выборов. По данным ЦИК страны, на выборах побеждает мэр Бухареста Никушор Дан, набравший большинство голосов по итогам подсчета 97,59% голосов. По состоянию на 23:30 мск он лидирует с 54,33% голосов против 45,67% у главы партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симиона. При этом в первом туре Симион набрал 40,96% голосов против 20,99% у Дана.