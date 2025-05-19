Захарова заявила о вмешательстве Франции в выборы в Румынии
Франция вмешивается во внутренние дела Румынии и манипулилирует основополагающим демократическим механизмом. Об этом заявила «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Так дипломат прокомментировала заявление основателя Telegram Павла Дурова о просьбах блокировать каналы румынских консерваторов в преддверии президентских выборов в Румынии. Захарова указала, что речь идет уже не только про «грубое попрание свободы слова и нарушение прав человека» во Франции. По ее мнению, данное обвинение намного тяжелее.
18 мая Дуров сообщил, что правительство одной из стран Западной Европы обратилось к Telegram с просьбой, связанной с выборами в Румынии. Основатель мессенджера предложил угадать, власти какой страны написали ему. В скобках он добавил эмодзи багета, который считается символом Франции. Французский МИД отверг эти обвинения.
Вскоре Дуров заявил, что с подобной просьбой к нему обратился директор французской внешней политической разведки DGSE Николя Лернер. Он предложил ограничить активность в соцсети «консервативных голосов» накануне выборов в Румынии. Основатель Telegram категорически отказался.
В этот же день в Румынии прошел второй тур президентских выборов. По информации ЦИК страны, на них побеждает мэр Бухареста Никушор Дан, который набрал большинство голосов по итогам подсчета 97,59% голосов. По состоянию на 23:30 мск он лидирует с 54,33% голосов против 45,67% у главы партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симиона. При этом в первом туре выборов Симион получил 40,96% голосов против 20,99% у Дана.