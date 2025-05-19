Захарова заявила о вмешательстве Франции в выборы в Румынии

В этот же день в Румынии прошел второй тур президентских выборов. По информации ЦИК страны, на них побеждает мэр Бухареста Никушор Дан, который набрал большинство голосов по итогам подсчета 97,59% голосов. По состоянию на 23:30 мск он лидирует с 54,33% голосов против 45,67% у главы партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симиона. При этом в первом туре выборов Симион получил 40,96% голосов против 20,99% у Дана.