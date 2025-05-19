В Японии подчеркнули важность предстоящего телефонный разговора Трампа и Путина
Япония считает важным предстоящий телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина с точки зрения урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси в ходе пресс-конференции.
16 мая в Стамбуле прошли прямые переговоры России и Украины. Стороны договорились провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000» и рассмотрели вариант встречи Путина и президента Украины Владимира Зеленского. В тот же день Трамп обсудил с Зеленским и лидерами Франции, Германии, Великобритании и Польши ход встречи российской и украинской делегаций.
Позднее президент США заявил, что пришло время для его личной встречи с Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. На следующий день Трамп объявил о планах поговорить по телефону с российским лидером 19 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку разговора Трампа и Путина.