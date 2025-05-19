В Японии подчеркнули важность предстоящего телефонный разговора Трампа и Путина

16 мая в Стамбуле прошли прямые переговоры России и Украины. Стороны договорились провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000» и рассмотрели вариант встречи Путина и президента Украины Владимира Зеленского. В тот же день Трамп обсудил с Зеленским и лидерами Франции, Германии, Великобритании и Польши ход встречи российской и украинской делегаций.