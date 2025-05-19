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Володин назвал ЕС «тюрьмой народов» из-за ограничений контактов с ОДКБ

Ведомости

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин раскритиковал Европейский союз, назвав его «тюрьмой народов» из-за ограничений, вводимых в отношении контактов с организациями, включая Парламентскую ассамблею ОДКБ.

По словам спикера парламента, когда в ЕС принимали, то говорили об одном. Но потом ситуация изменилась.

«Сейчас там абсолютно другая атмосфера, другие решения и политики, которые, измельчав, сами боясь потерять свою власть, стали делать все для того, чтобы ограничить общение своих коллег, депутатов и стран – участников этой организации», – заявил Володин (цитата по ТАСС).

Он выразил благодарность сербскому делегату Миловану Дрецуну за участие в заседании, несмотря на давление со стороны ЕС. По мнению Володина, подобные запреты демонстрируют слабость Европарламента.

15 апреля Володин уже высказывал жесткую критику в адрес главы европейской дипломатии Каи Каллас. Он предложил отдать ее под трибунал после ее призыва не посещать Россию 9 мая. Володин также назвал заявление Каллас проявлением неуважения к памяти людей, которые принесли себя в жертву, освобождая мир от фашизма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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