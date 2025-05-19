Володин назвал ЕС «тюрьмой народов» из-за ограничений контактов с ОДКБ

«Сейчас там абсолютно другая атмосфера, другие решения и политики, которые, измельчав, сами боясь потерять свою власть, стали делать все для того, чтобы ограничить общение своих коллег, депутатов и стран – участников этой организации», – заявил Володин (цитата по ТАСС).