Володин назвал ЕС «тюрьмой народов» из-за ограничений контактов с ОДКБ
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин раскритиковал Европейский союз, назвав его «тюрьмой народов» из-за ограничений, вводимых в отношении контактов с организациями, включая Парламентскую ассамблею ОДКБ.
По словам спикера парламента, когда в ЕС принимали, то говорили об одном. Но потом ситуация изменилась.
«Сейчас там абсолютно другая атмосфера, другие решения и политики, которые, измельчав, сами боясь потерять свою власть, стали делать все для того, чтобы ограничить общение своих коллег, депутатов и стран – участников этой организации», – заявил Володин (цитата по ТАСС).
Он выразил благодарность сербскому делегату Миловану Дрецуну за участие в заседании, несмотря на давление со стороны ЕС. По мнению Володина, подобные запреты демонстрируют слабость Европарламента.
15 апреля Володин уже высказывал жесткую критику в адрес главы европейской дипломатии Каи Каллас. Он предложил отдать ее под трибунал после ее призыва не посещать Россию 9 мая. Володин также назвал заявление Каллас проявлением неуважения к памяти людей, которые принесли себя в жертву, освобождая мир от фашизма.