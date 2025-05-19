Песков: Уиткофф не планировал посетить РФ на майские праздники
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф не планировал посещать Россию на майские праздники. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он также подчеркнул, что визиты Уиткоффа к президенту РФ Владимиру Путину согласовываются и выполняются моментально.
Последние переговоры Путина с американским спецпосланником Уиткоффом прошли 25 апреля. На ней российский президент подтвердил готовность Москвы к переговорам с Киевом без предварительных условий. Президент США Дональд Трамп в тот же день заявил в интервью журналу Time, что по итогам урегулирования Крым сохранит принадлежность к РФ.
Уиткофф также посещал Москву для переговоров с Путиным 13 марта. Песков говорил, что российский лидер через Уиткоффа передал Трампу дополнительные сигналы. Президент США назвал переговоры «очень хорошими и продуктивными», заявив, что попросил Путина пощадить жизни окруженных в Курской области украинских военных.
11 апреля Уиткофф вновь встретился с Путиным, на этот раз – в Санкт-Петербурге. Переговоры продолжались 4,5 часа в закрытом формате, стороны обсуждали вопросы урегулирования на Украине. По оценке Пескова, встреча могла стать шагом к личной встрече Путина и Трампа. Уиткофф рассказал, что российский лидер попросил американскую сторону обеспечить постоянный мир.