Песков: Уиткофф не планировал посетить РФ на майские праздники

Последние переговоры Путина с американским спецпосланником Уиткоффом прошли 25 апреля. На ней российский президент подтвердил готовность Москвы к переговорам с Киевом без предварительных условий. Президент США Дональд Трамп в тот же день заявил в интервью журналу Time, что по итогам урегулирования Крым сохранит принадлежность к РФ.