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Песков: Уиткофф не планировал посетить РФ на майские праздники

Ведомости

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф не планировал посещать Россию на майские праздники. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он также подчеркнул, что визиты Уиткоффа к президенту РФ Владимиру Путину согласовываются и выполняются моментально.

Последние переговоры Путина с американским спецпосланником Уиткоффом прошли 25 апреля. На ней российский президент подтвердил готовность Москвы к переговорам с Киевом без предварительных условий. Президент США Дональд Трамп в тот же день заявил в интервью журналу Time, что по итогам урегулирования Крым сохранит принадлежность к РФ.

Уиткофф также посещал Москву для переговоров с Путиным 13 марта. Песков говорил, что российский лидер через Уиткоффа передал Трампу дополнительные сигналы. Президент США назвал переговоры «очень хорошими и продуктивными», заявив, что попросил Путина пощадить жизни окруженных в Курской области украинских военных.

11 апреля Уиткофф вновь встретился с Путиным, на этот раз – в Санкт-Петербурге. Переговоры продолжались 4,5 часа в закрытом формате, стороны обсуждали вопросы урегулирования на Украине. По оценке Пескова, встреча могла стать шагом к личной встрече Путина и Трампа. Уиткофф рассказал, что российский лидер попросил американскую сторону обеспечить постоянный мир.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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