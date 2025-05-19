Песков не считает новостью вмешательство ЕС во внутренние дела других стран
Не новость, что европейские страны вмешиваются во внутренние дела других государств. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал заявление основателя Telegram Павла Дурова о поступивших ему просьбах блокировать в мессенджере каналы румынских консерваторов в преддверии президентских выборов в Румынии.
«То, что европейские страны, Франция, Великобритания, Германия, вмешиваются во внутренние дела других стран, это не новость», – отметил представитель Кремля.
18 мая Дуров рассказал, что правительство одной из стран Западной Европы обратилось к Telegram с просьбой, связанной с выборами в Румынии. Он предложил угадать, власти какой страны написали ему. В скобках основатель мессенджера добавил эмодзи багета, который считается символом Франции. Республика отвергла эти обвинения.
Вскоре Дуров уточнил, что с подобной просьбой к нему обратился директор французской внешней политической разведки DGSE Николя Лернер. Основатель Telegram категорически отказался.
В этот же день в Румынии состоялся второй тур выборов президента. Как сообщал ЦИК страны, на них побеждает мэр Бухареста Никушор Дан, который набрал большинство голосов по результатам подсчета 97,59% голосов. По состоянию на 23:30 мск он лидирует с 54,33% голосов против 45,67% у главы партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симиона. В первом туре выборов Симион получил 40,96% голосов против 20,99% у Дана.