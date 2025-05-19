Песков не считает новостью вмешательство ЕС во внутренние дела других стран

В этот же день в Румынии состоялся второй тур выборов президента. Как сообщал ЦИК страны, на них побеждает мэр Бухареста Никушор Дан, который набрал большинство голосов по результатам подсчета 97,59% голосов. По состоянию на 23:30 мск он лидирует с 54,33% голосов против 45,67% у главы партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симиона. В первом туре выборов Симион получил 40,96% голосов против 20,99% у Дана.