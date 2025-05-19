В Сумской области эвакуируют жителей из 202 населенных пунктах
В 202-х граничащих с Россией населенных пунктах Сумской области проводят эвакуацию. Об этом сообщил начальник военной администрации региона Олег Григоров в социальной сети Facebook (входит в Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
По его информации, полностью вывезены жители 52 населенных пунктов, в зону эвакуации направлены более 60% населения.
5 мая глава Сумской администрации Михаил Мельник призвал срочно эвакуироваться жителей городов Белополье и Ворожба. Оба украинских города находятся менее чем в 10 км от границы с российской Курской областью.