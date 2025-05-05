В Сумской области объявили эвакуацию из двух приграничных городов

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских сил. Тогда же Герасимов уточнил, что в соответствии с указаниями главы государства в приграничных районах Сумской области продолжается создание зоны безопасности. На тот момент в регионе были взяты под контроль четыре населенных пункта. Общая площадь контролируемой территории составляла более 90 кв. км.