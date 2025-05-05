В Сумской области объявили эвакуацию из двух приграничных городов
Глава Сумской администрации Михаил Мельник на своей странице в Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) призвал срочно эвакуироваться жителей городов Белополье и Ворожба.
Оба украинских города находятся менее чем в 10 км от границы с российской Курской областью.
2 мая Минобороны России сообщило о создании «полосы безопасности» в приграничных районах Сумской области Украины.
26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских сил. Тогда же Герасимов уточнил, что в соответствии с указаниями главы государства в приграничных районах Сумской области продолжается создание зоны безопасности. На тот момент в регионе были взяты под контроль четыре населенных пункта. Общая площадь контролируемой территории составляла более 90 кв. км.