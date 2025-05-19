Вэнс отменил поездку в Израиль из-за усиления операции в Газе

18 мая Channel 12 сообщил, что Вэнс может прилететь в Израиль 20 мая. По данным The Times of Israel, информация о его возможном визите в страну появились на фоне начала в Катаре нового раунда переговоров по сектору Газа. Там обсуждается прекращение огня и соглашение между радикальной палестинской группировкой «Хамас» и Израилем об освобождении пленных.