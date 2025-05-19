Вэнс отменил поездку в Израиль из-за усиления операции в Газе
Вице-президент США Джей Ди Вэнс принял решение не прилетать в Израиль 20 мая в связи с расширением наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Об этом пишет Axios со ссылкой на американского чиновника.
По словам собеседника портала, Вэнс не хотел, чтобы его поездка выглядела как одобрение решения Израиля начать масштабную операцию в тот момент, когда Вашингтон настаивает на прекращении огня и соглашении по освобождению заложников.
18 мая Channel 12 сообщил, что Вэнс может прилететь в Израиль 20 мая. По данным The Times of Israel, информация о его возможном визите в страну появились на фоне начала в Катаре нового раунда переговоров по сектору Газа. Там обсуждается прекращение огня и соглашение между радикальной палестинской группировкой «Хамас» и Израилем об освобождении пленных.
В ночь на 17 мая ЦАХАЛ анонсировала операцию «Колесницы Гедеона» в секторе Газа. Израильские военные начали проводить масштабные удары и мобилизовывать войска для «достижения оперативного контроля» над районами анклава. Целями наступления стали ликвидация «Хамаса» и освобождение израильских заложников. На следующий день начались боевые действия в северных и южных районах Газы.