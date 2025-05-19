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Вэнс отменил поездку в Израиль из-за усиления операции в Газе

Ведомости

Вице-президент США Джей Ди Вэнс принял решение не прилетать в Израиль 20 мая в связи с расширением наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Об этом пишет Axios со ссылкой на американского чиновника.

По словам собеседника портала, Вэнс не хотел, чтобы его поездка выглядела как одобрение решения Израиля начать масштабную операцию в тот момент, когда Вашингтон настаивает на прекращении огня и соглашении по освобождению заложников.

18 мая Channel 12 сообщил, что Вэнс может прилететь в Израиль 20 мая. По данным The Times of Israel, информация о его возможном визите в страну появились на фоне начала в Катаре нового раунда переговоров по сектору Газа. Там обсуждается прекращение огня и соглашение между радикальной палестинской группировкой «Хамас» и Израилем об освобождении пленных.

В ночь на 17 мая ЦАХАЛ анонсировала операцию «Колесницы Гедеона» в секторе Газа. Израильские военные начали проводить масштабные удары и мобилизовывать войска для «достижения оперативного контроля» над районами анклава. Целями наступления стали ликвидация «Хамаса» и освобождение израильских заложников. На следующий день начались боевые действия в северных и южных районах Газы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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